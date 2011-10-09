  1. ورزش
رده‌های سنی شنا - اندونزی/

تیم شیرجه ایران نایب قهرمان آسیا شد

تیم شیرجه ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود در هفتمین دوره مسابقات شیرجه رده‌های سنی و عموم آسیا در اندونزی پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌‎های شیرجه هفتمین دوره مسابقات رده‌های سنی و عموم آسیا که در ورزشگاه "سنایان" شهر جاکارتای اندونزی برگزار شد، صبح امروز (یکشنبه) در ماده سکوی سه متر هماهنگ رده سنی بزرگسال "مجتبی ولی پور" و "شهباز شهنازی" موفق به کسب مدال طلا شدند و شیرجه‌روهای کویت و اندونزی به مقام‌های دوم و سوم این ماده دست یافتند.

همچنین در ماده سکوی هماهنگ گروه بزرگسال، "مجتبی ولی‌پور" و "شهنام نظرپور" به مدال نقره دست یافتند و تیم‌های اندونزی و کویت اول و سوم شدند.

به این ترتیب تیم شیرجه کشورمان که با 10 شیرجه‌رو در مسابقات اندونزی شرکت کرده بود، در پایان هفتمین دوره مسابقات رده‌های سنی و عموم آسیا در بخش مردان با کسب چهار مدال طلا، یک نقره و پنج برنز به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات دست یافت.

تیم اندونزی با کسب چهار مدال طلا، دو نقره و پنج برنز قهرمان شد و تیم هنگ کنگ با سه مدال طلا و یک نقره مقام سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد.

رقابت‌های شیرجه هفتمین دوره مسابقات رده‌های سنی و عموم آسیا که از چهارشنبه گذشته (13 مهرماه) آغاز شده بود با رقابت‌های صبح امروز یکشنبه پایان یافت. تیم شیرجه کشورمان بامداد روز سه شنبه به ایران بازمی گردد.

