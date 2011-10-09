برگزاری کنکور کاردانی علمی کاربردی در 22 مهر/ توزیع کارت از سه شنبه

دکتر سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون دوره های ترمی کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی روز جمعه 22 مهرماه با رقابت 128 هزار نفر برگزار می شود.

وی افزود: 128 هزار و 494 نفر در این آزمون ها شرکت می کنند که از این تعداد 64 درصد معادل 82 هزار و 264 نفر مرد و 36 درصد معادل 46 هزار و 230 نفر زن هستند.

طباطبایی اظهار داشت: کارت ورود به جلسه آزمون از روز سه شنبه 19 مهر بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه ای و یا داوطلبی نسبت به دریافت کارت اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان دوره های کاردانی فقط به سئوالات دفترچه عمومی که شامل 100 سئوال است باید پاسخ دهند. داوطلبان باید به 100 سئوال در مدت 105 دقیقه پاسخ دهند. این گروه از داوطلبان دفترچه اختصاصی ندارند.

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبانی که با نقص احتمالی در کارت آزمون خود مواجه شدند می توانند در روز پنجشنبه 21 مهر به باجه های رفع نقص مراجعه کنند.

طباطبایی گفت: آزمون ساعت 9 صبح روز جمعه 22 مهر در 44 شهرستان به طور همزمان برگزار می شود و درب حوزه های آزمون ساعت 8:30 دقیقه بسته می شود.