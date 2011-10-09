به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فرازنده خالدی با تاکید بر تحول بنیادین به عنوان مهم‌ترین ماموریت‌ آموزش و پرورش گفت: سرعت این تحول با حضور دکتر حاجی‌بابایی افزایش چشم‌گیری یافته است و این امر به واسطه ادای مطالبه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) است.

وی با اعلام اینکه در تحول بنیادین باید فعالیت‌‌‌های فوق برنامه و مکمل در عمق جان دانش‌آموزان شکل گیرد، تصریح کرد: همکاری آموزش و پرورش با ناجا یکی از مصادیق این فعالیت‌هاست که در دو محور فرهنگ‌یاران پلیس برای معلمان و همیاران پلیس برای دانش‌آموزان صورت گرفته است.

خالدی با اعلام اینکه شورای سیاست‌گذاری با 5 کارگروه برای این همکاری تعریف شده است، افزود: اسامی این کارگروه‌ها شامل؛ ترافیک و ایمنی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مشاوره، پیشگیری از مواد مخدر و نظام وظیفه می‌باشد.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش بی‌بدیل آموزش و پرورش در پیشرفت و تعالی کشور تصریح کرد: تاکنون،‌ قریب 10 میلیون دانش‌آموز در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مردم به نیروهای راهنمایی و رانندگی کمک کرده‌اند .

وی، آشنایی با قوانین، ترویج فرهنگ رعایت قانون در جامعه و خانواده، تذکر به والدین، رعایت قوانین و مقررات و شرکت در فعالیت‌ها و مسابقات فرهنگی را از جمله وظایف همیاران پلیس خواند و یادآور شد: در این خصوص 5 کتاب با تیراژ 5 هزار جلد منتشر شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح همیاران پلیس از اهداف تحول بنیادین است، خاطرنشان کرد: اهداف اجتماعی، اخلاقی‌، علمی و آموزشی مندرج در این طرح در راستای ایجاد جریان تبعیت افراد جامعه از قوانین و مقررات شکل گرفته است.