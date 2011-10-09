امید کسب سهمیه المپیک ایران دوپینگی شد/ اتفاق تلخ برای قایقرانی

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله یک هفته مانده تا برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آبهای آرام آسیا و انتخابی المپیک لندن تست دوپینگ یکی از امیدهای کسب سهمیه قایقرانی ایران مثبت اعلام شد.

تست دوپینگ شاهو ناصری یکی از امیدهای قطعی کسب مدال طلای مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا و دریافت سهمیه ورودی بازیهای المپیک لندن از سوی فدراسیون جهانی این رشته مثبت اعلام شده است.

دارنده مدال بازیهای آسیایی گوانگجو در ماده کانوکانادایی، به دلیل استفاده از داروی درمانی در حاشیه رقابتهای کاپ یک جهان در لهستان از حضور در مسابقات تهران محروم شده است. ناصری در یک ماه گذشته به دلیل مثبت شدن تستش در تمرینات حاضر نبوده و فدراسیون علیرضا محمدی را جایگزین وی اعلام کرده است.

این قایقران جوان کشورمان به عنوان جانشین شاهو ناصری، عصر روز شنبه 16 مهرماه در حاشیه تمرینات، از ناحیه کتف دچار مصدومیت شده و این احتمال وجود دارد که رقابتهای تهران را از دست داده یا نتواند با تکرار رکوردهایش مدال طلا و سهمیه المپیک لندن را از آن کشورمان کند.

با حذف شاهو ناصری کانو سوار ایران، تنها امید قایقرانی ایران برای کسب سهمیه المپیک لندن به احمدرضا طالبیان قایقران طلایی ایران در بازیهای آسیایی گوانگجو است.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آبهای آرام آسیا و انتخابی المپیک لندن از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار می شود.