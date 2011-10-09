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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

ملکان قهرمان رقابتهای والیبال قهرمانی روستایی و عشایری آذربایجان شرقی شد

ملکان قهرمان رقابتهای والیبال قهرمانی روستایی و عشایری آذربایجان شرقی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: تیم والیبال ملکان قهرمان رقابتهای والیبال قهرمانی روستایی و عشایری آذربایجان شرقی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ملکان با برتری برابر تیم مرند، موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابت های والیبال روستایی و عشایری آذربایجان شرقی شد.

رقابتهای قهرمانی و انتخابی روستایی و عشایری آذربایجان شرقی، برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان مرند برگزار و تیم ملکان در فینال از سد میزبان گذشت و قهرمان شد.

پس از تیمهای ملکان و مرند تیم جلفا به مقام سومی رسید و کاپ اخلاق در این مسابقه ها به تیم بناب اهدا شد.

گفتنی است، رقابتهای قهرمانی منطقه یک والیبال روستایی و عشایری کشور از 20 تا 22 مهر ماه جاری به میزبانی ارومیه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1428020

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