ملکان قهرمان رقابتهای والیبال قهرمانی روستایی و عشایری آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال ملکان با برتری برابر تیم مرند، موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابت های والیبال روستایی و عشایری آذربایجان شرقی شد.



رقابتهای قهرمانی و انتخابی روستایی و عشایری آذربایجان شرقی، برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان مرند برگزار و تیم ملکان در فینال از سد میزبان گذشت و قهرمان شد.



پس از تیمهای ملکان و مرند تیم جلفا به مقام سومی رسید و کاپ اخلاق در این مسابقه ها به تیم بناب اهدا شد.



گفتنی است، رقابتهای قهرمانی منطقه یک والیبال روستایی و عشایری کشور از 20 تا 22 مهر ماه جاری به میزبانی ارومیه برگزار خواهد شد.