"اعترافاتی درباره زنان" در تبریز به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر نمایشی که یک کار کمدی تراژیک است به نویسندگی "محمد امیر یاراحمدی" و کارگردانی "فرزین ریحانی راد" و نقش آفرینی "میرسعید مولویان"، "ژیلا آل رشاد" و "تارا میرک" به روی صحنه آورده شده است.

"اعترافاتی درباره زنان" زندگی یک روزنامه نگار را به تصویر می کشد که به طور تصادفی قلم زدن در ستون روزنامه ای که مربوط به حقوق زنان است را به دست می گیرد و در این میان در زندگی خصوصی خود و در ارتباط با زنان دچار مشکلات عدیده از جمله انتخاب نادرست و اجباری همسر می شود.

فرزین ریحانی راد، کارگردان این اثر نمایشی به خبرنگاران گفت: با توجه به کمدی بودن و نیز داشتن مولفه های جذاب در لایه اول این اثر، امید می رود که مخاطبان عام از اقشار مختلف مردم استقبال خوبی نشان دهند.

وی با اشاره به اینکه تمام آثار هنری اش، نمایش های کارگاهی بوده و بنابراین مخاطبان خاصی داشته اند، افزود: سعی کرده ام با انتخاب نمایشنامه ای با متن "بسیار خوب" که در واقع یک کمدی فانتزی است، کاری عامه پسند و در عین حال متناسب با شان مخاطبان آگاه و علاقمند ارائه کنم.

ریحانی راد، درباره ویژگی های این اثر نیز گفت: با توجه به اینکه "اعترافاتی درباره زنان" هشت سال پیش به کارگردانی "حامدی خواه" در تهران به روی صحنه رفته است، سعی شده با ملاحظه شرایط امروز جامعه، زبان و ادبیات این نمایشنامه به روز شود.

اجرای نمایش "اعترافاتی درباره زنان" که از دیروز آغاز شده تا 25 مهر در سالن اصلی خانه تئاتر تبریز واقع در میدان دانشسرای این شهر ادامه خواهد داشت.