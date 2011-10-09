مشتاقینیا درباره حضور نمایشنامه "اینگیرید برگمن بوی قرمهسبزی" در سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نسیم ادبی به دنبال متنی زنانه بود تا آن را به جشنواره تئاتر فجر ارائه دهد. بعد از خواندن این نمایشنامه با هم به توافق رسیدیم تا آن را به بخش نگاه ویژه جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ارائه دهیم.
این نمایشنامه نویس جوان تئاتر افزود: نمایشنامه "اینگیرید برگمن بوی قرمهسبزی" به زندگی سه دختر در پروسه زمانی 10 ساله میپردازد که بعد از 10 سال موقعیتهای آنها جابجا شده است. تا حدودی محوریت این اثر پشت صحنه بازیگری تئاتر و سینما است.
وی درباره گروه بازیگری این اثر نمایشی گفت: منتظریم تا متون پذیرفته شده برای بازبینی اعلام شوند تا در صورت پذیرفته شدن متن برای انتخاب بازیگران نمایش وارد عمل شویم.
برای حضور در تئاتر فجر/
"اینگیرید برگمن بوی قرمهسبزی" به بخش نگاه ویژه جشنواره فجر ارائه شد
نسیم ادبی نمایشنامه "اینگیرید برگمن بوی قرمهسبزی" نوشته هاله مشتاقینیا را برای حضور در بخش نگاه ویژه سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ارائه داد.
مشتاقینیا درباره حضور نمایشنامه "اینگیرید برگمن بوی قرمهسبزی" در سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نسیم ادبی به دنبال متنی زنانه بود تا آن را به جشنواره تئاتر فجر ارائه دهد. بعد از خواندن این نمایشنامه با هم به توافق رسیدیم تا آن را به بخش نگاه ویژه جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ارائه دهیم.
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