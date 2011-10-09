احتمال افزایش جوایز کتاب سال دفاع مقدس/ خاطره رکورددار است

حسن رسولی معاون ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت این جایزه گفت: آثار ارسالی به این دوره بالغ بر 430 عنوان نسبت به دوره قبل، بیشتر است. البته ما در گروه‌هایی هم که تعداد کتاب‌ها به حد نصاب نرسید، آثار مربوط به آنها را در نزدیکترین گروه‌ها ادغام کرده و داوری آنها را انجام دادیم.

وی افزود: بیشترین عناوین کتاب‌هایی که داوری شده است، مربوط به گروه خاطره است. امسال بالغ بر 200 عنوان کتاب در همین زمینه داوری شده است و به دلیل کثرت آثار، ما کتاب‌های خاطره را در 2 گروه داوری (هر گروه 100 عنوان) کردیم.

به گفته این مقام مسئول در جایزه کتاب سال دفاع مقدس، امسال هم اصلی‌ترین حمایت‌ها از پانزدهمین دوره این جایزه از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بوده و نهادهایی مانند ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران و وزارت جهاد کشاورزی هم در جمع‌آوری آثار به مسئولان دبیرخانه جایزه کمک کرده‌اند.

رسولی ادامه داد: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز ما را در شناسایی آثار و ارائه لیست‌های مربوط به کتاب‌ها یاری داد. البته نهادهای دیگری از جمله بنیاد فارابی در ارائه تالار برای برگزاری جایزه، با ما همکاری کرده است.

معاون ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس زمان و مکان برگزاری جایزه را عصر روز 14 آبان در تالار وحدت تهران اعلام کرد و گفت: قرار است در هر بخش 3 نفر برگزیده و نفراتی هم به عنوان شایسته تقدیر معرفی شوند.

عضو شورای سیاستگذاری پانزدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس در مورد جوایز این دوره از جایزه و احتمال افزایش آنها نیز یادآور شد: پارسال میزان جوایز نسبت به سال قبل از آن، افزایش یافت و امسال هم قصد داریم این میزان بیشتر نیز بشود.

رسولی تاکید کرد: در حال حاضر جوایز نفرات اول تا سوم علاوه بر لوح سپاس و تندیس پانزدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس، به ترتیب 7، 5 و 3 سکه تمام بهار آزادی است که امیدواریم به هر کدام از این جوایز 2 سکه دیگر هم اضافه شود.