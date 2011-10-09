تعیین سن ستارگان قدیمی به روش حلقه های درختان

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم بین المللی به سرپرستی "لین دسین"، ستاره شناس بلژیکی نشان دادند که ستارگان در طول دوره زندگی خود همانند درختان حلقه هایی را تولید می کنند که می توان از آنها برای تعیین سن ستاره استفاده کرد.

این بررسیها بر روی ستاره CW Leonis در صورت فلکی اسد واقع در 500 سال نوری از زمین انجام شد. این ستاره درحال مرگ یک ستاره غول پیکر سرخ غنی از کربن است.

"لین دسین" در این باره توضیح داد: "تا مدتی قبل تصور می شد که محیط پیرامون یک ستاره غول پیکر همگن است و اینکه این نوع ستارگان ماده خود را بدون هیچ استثنائی به صورت عادلانه و یکسان به اطراف پراکنده می کنند. اما بررسیهای بیشتر نشان داد که این فرضیه نمی تواند چندان قابل اطمینان باشد."

این ستاره شناس افزود: "تصاویر جدیدی که ماهواره هرشل گرفت این بررسیها را به روشی تماشایی تائید کرد به طوریکه ما بیش از 12 پوسته را در سراسر زندگی این ستاره غول پیکر کشف کردیم. ضعیف ترین پوسته در فاصله 7 هزار میلیارد کیلومتری از ستاره کشف شد این پوسته بیش از 16 هزار سال قبل سال ساخته شده است."

براساس گزارش نیوساینتیست، این ستاره پوسته های گرد و غبار را در فاصله های زمانی از 500 تا هزار و 700 سال به اطراف خود پراکنده است.

از آنجا که این پوسته های گرد و غبار به مسافتی دور از ستاره سفر می کنند بنابراین بسیار سرد هستند و متوسط دمای آنها 248- درجه سانتیگراد است.

ستاره CW Leonis با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست و نوری که این ستاره از خود ساطع می کند مادون قرمز است.

تلسکوپ هرشل با استفاده از دستگاه PACS توانست از CW Leonis تصاویر مادون قرمز را تهیه کند.

دانشمندان برپایه این تصاویر دما و میزان گرد و غبار هر یک از پوسته ها را تعیین کردند و نتیجه گرفتند که این پوسته ها همانند حلقه های رشد سالانه درختان می توانند سن ستاره را نشان دهند.

ظرف مدت 5 میلیارد سال آینده خورشید نیز به یک ستاره غول پیکر سرخ تبدیل خواهد شد. زمانی که ستاره ما سرد شود مقادیر بالایی از گرد و غبار را تولید کرده و آنها را در لایه های خارجی اتمسفر خود پراکنده خواهد کرد. به همین دلیل، بررسی و درک دوره های مختلف تاریخ CW Leonis می تواند به ستاره شناسان در درک سرنوشت خورشید کمک کند.