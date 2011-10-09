دشمن شناسی و بصیرت راهکار مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گنجی در دوره آموزشی دشمن‌شناسی در شهرکرد اظهار داشت: دشمنان ایران اسلامی پس از آنکه نتوانستند در جنگ سرد بر این کشور غلبه کنند، متوسل به ابزارهای جنگ نرم شده اند که ایران هراسی و اسلام هراسی یکی از بزرگترین مصداقهای آن است.

وی ادامه داد: امروز دشمن به جنگ نرم رو آورده و می‌خواهد اعتقادات و باورهای مذهبی و معنویت را از جوانان ما بگیرد و آنها را نسبت به مسائل دینی و اسلامی بی‌تفاوت کند و فرهنگ غربی را جایگزین فرهنگ اصیل اسلامی کند.

گنجی بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی دشمن شناسی تاکید کرد و افزود: دشمن شناسی در جهان امروز یکی از مهمترین و ضروری‌ترین نیازهای جامعه است زیرا کشور ما به واسطه اعتقاد به ارزشهای اسلامی و الهی تهدید بزرگی برای استکبار جهانی و به ویژه صهیونسیم بین‌الملل به شمار می‌رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ارتقای بصیرت و آگاهی افراد را از مهمترین راهکارهای مقابله باجنگ نرم دشمن عنوان کرد و گفت: باید مردم جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان نسبت به ارزشهای اسلامی و ایدئولوژی اسلامی کشور آگاهی کامل داشته تا بتوانند بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری توطئه‌های دشمن را تشخیص داده و آنها را خنثی کنند.

گنجی با بیان اینکه عصر کنونی، عصر دشمن‌شناسی و بصیرت است، تصریح کرد: با توجه به توطئه‌های دشمن در عرصه جنگ نرم و تلاش‌هایی که در این زمینه انجام می‌دهد، باید فرزندان کشور را به گونه‌ای پرورش داد که بتوانند دشمنان نظام را به راحتی شناسایی و با آن مقابله کنند.