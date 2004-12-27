طرح مطالعاتي توسعه ي كتابخانه ي مجلس از سال آينده آغاز مي شود

سيد محمد علي ابهري ، رئيس كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، با اعلام اين مطلب به خبرنگاركتاب مهر گفت : ما قصد نداريم كتابخانه ي مجلس را ازمكان فعلي منتقل كنيم ، همانطوركه درهمه ي دنيا مرسوم است ، كتابخانه هاي پارلماني دركنارپارلمان وبراي استفاده دولت مردان ايجاد مي شود ، اولين وظيفه ي ما هم خدمات دهي به اين دسته ازمراجعان است .

به گزارش خبرگزاري مهر، ابهري درباره ي طرح توسعه كتابخانه مجلس گفت : ما قصد داريم دركنار كتابخانه وبا استفاده از فضاهاي موجود محدوده ي بهارستان كتابخانه را توسعه دهيم . كارهاي مطالعاتي اين طرح طبق آنچه ديروز توسط هيات امناء تصويب شد ، از سال آينده آغازو هر نتيجه اي كه از آن حاصل شد ، اجراي طرح توسعه از سال 1385 آغاز مي شود . اين براي يك دوره كوتاه مدت است كه با تصويب رديف بودجه نياز آني مارا برآمورده مي كند .

رئيس كتابخانه مجلس درباره انتقال مكان كتابخانه گفت : مكان كنوني كتابخانه بهترين موقعيت را از نظرما دارد منتها بايد اين فضا توسعه يابد .وي درباره مساحت كنوني فضاي كتابخانه به مهر گفت : در حال حاضر ما 8000متر فضاي مفيد داريم كه مشاورين فني حداقل 18000متر مربع را براي منابع فعلي لازم مي دانند وبراي سال 1400 (هجري شمسي)نيز 27000متر مربع را پيش بيني كرده اند كه از نظر مسولين كتابخانه كافي به نظر نمي رسدوبا توجه به حجم روبه فزوني منابع وگسترش صنعت نشر در كشور مساحت 45000متر مربع را مناسب دورنماي سال 1400مي دانند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، استفاده از قفسه هاي متحرك وجابجايي مخازن درسالهاي اخير به شكل موقتي مشكل فضا را در كتلابخانه مجلس شوراي اسلامي حل كرده است . مجموع منابع مطالعاتي اين كتابهخانه اعم از كتاب ، نشريه ، سند ، نسخ خطي وگزارشهاي دولتي ، مجموعا بالغ بر سيزده ميليون منبع مي شود . اعضاي كتابخانه 8000 نفرهستند وروزانه 450 نفر به كتابخانه مراجعه مي كنند.