به گزارش خبرنگار مهر، جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم که در دور نخست "آکزول متدوف" نفر 94 رنکینگ جهان از قزاقستان را شکست داده بود، در دور دوم "درویش رامادان" نفر پنجم رنکینگ جهانی از مصر را نیز با یک امتیاز "وازاری" از پیش رو برداشت. محجوب برای صعود به نیمه نهایی باید با برنده پیکار جودوکارانی از مجارستان و ترکیه مبارزه کند.

همچنین امیر قاسمی نژاد در وزن 81- کیلوگرم پس از استراحت در دور اول، "کابلوف" از قزاقستان را شکست داد. وی در مرحله بعد باید با "سافگوریف" از آذربایجان مبارزه کند.

محمدرضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم دیگر نماینده کشورمان است که پس از استراحت در مرحله نخست به دیدار "کابیف" از روسیه خواهد رفت.

این دوره از رقابت‌ها با حضور 128 جودوکار از 25 کشور در باکو آذربایجان برگزار می شود.