تعیین قیمت انرژی بر اساس پنج گروه آب و هوایی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام صناعی در چهارمین نشست مدیران سازمان هواشناسی که پیش از ظهر یکشنبه در این سازمان برگزار شد افزود: در حال حاضر ایران در زمینه اطلاع رسانی و پیش بینی وضعیت آب و هوایی در بین کشورهای دنیا رتبه هفتم و در بین کشورهای منطقه پس از چین و ژاپن رتبه سوم را دارد.

به گفته وی، روند سازندگی در این سازمان قابل توجه است و مسیرهای پیشرفت به خوبی طی شده و در اولویت اقدامات سازمان هواشناسی قرار دارد.

رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه سازمان هواشناسی از سال 1334 با عنوان یک اداره کل در وزارت راه و ترابری تشکیل شد تصریح کرد: مدتی این اداره کل جز تشکیلات وزارت جنگ پیش از انقلاب شد اما همزمان با انقلاب اسلامی مجددا زیر مجموعه راه و ترابری شد.

به گفته وی، در حال حاضر با مشخص شدن محوری بودن اطلاعات هواشناسی در خدمات کشاورزی در 30 نقطه از کشور ایستگاه تحقیقات هواشناسی در کنار تحقیقات کشاورزی برای کشاورزی مطابق با وضعیت اقلیم و آب و هوا وجود دارد.

صناعی اظهار داشت: در بخش آب، سدها و انرژی نیز اطلاعات سازمان هواشناسی و پیش بینی های این سازمان بسیار مهم و یکی از ارکان ضروری برای انجام فعالیتهای درست این دستگاههاست.

وی با بیان اینکه سال گذشته برای هدفمندی یارانه ها در بخش انرژی وضعیت آب و هوای کشور به 5 دسته تقسیم شد یادآور شد: با توجه به گستردگی و تنوع اقلیمی و آب و هوایی کشور که اختلاف دمای نقاط مختلف آن گاهی به بیش از 60 درجه سانتیگراد می رسد به هیچ عنوان 5 دسته آب و هوایی بیانگر وضعیت آب و هوایی کشور نیست و برای این دسته بندی حداقل بایستی 10 طبقه اقلیمی و آب و هوایی برای تعیین قیمت واقعی انرژی مشخص شود.

صناعی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل اهمیت تبادل بین المللی اطلاعات هواشناسی و مبادله دائم دیتاها 75 نقطه ارتباط ماهواره ای در کشور وجود دارد افزود: وی پی ان، فیبر نوری و دایال آپ امکاناتی هستند که در شرایط بحران بایستی همزمان برای اطلاع رسانی و اعلام وضعیت آب و هوا به کار گرفته شوند.

رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به راه اندازی مرکز پشتیبانی هواشناسی در استان اصفهان یادآور شد: این مرکز به زودی افتتاح می شود تا در صورتی که در تهران اتفاق غیر منتظره ای پیش بیاید بتوان از اطلاعات آن به صورت خودکار استفاده کرد.

وی با اشاره به نقش سازمان هواشناسی در سالهای دفاع مقدس افزود: کارکنان این سازمان در 13 نقطه عملیاتی پیش بینی هواشناسی انجام می دادند و واحد موشکی سپاه با استفاده از اطلاعات هواشناسی برای عملیات هایش برنامه ریزی می کرد و به عنوان مثال با توجه به عملیات های شیمیایی کشور عراق عملیات را هنگامی آغاز کند که سمت و سوی باد در جهت ایران نباشد که نشان دهنده نقش پر اهمیت سازمان هواشناسی در بخش ها و دستگاههای مختلف کشور است.