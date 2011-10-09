بیستم مهرماه آخرین مهلت ثبت نام در سامانه سمان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ترابی اظهار داشت: خبرنگاران استان می‌توانند با ارسال آدرس الکترونیکی خود به شماره 3000786 ، شناسه و مرز عبور خود را برای ورود به سامانه اطلاعاتی سمان دریافت کنند.

وی با بیان اینکه ثبت اطلاعات در این سامانه ضروری است، تصریح کرد: خبرنگاران با ثبت‌نام در این سامانه ‎باید به صورت مستمرهر ماه دواثر از خود را در آن ثبت کنند.

کارشناس مسئول مطبوعات اداره‌کل‎فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بر همین اساس هرگونه امتیاز و یا تسهیلاتی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای خبرنگاران در نظر گرفته می‌شود تنها به خبرنگارانی که در این سامانه ثبت نام و آثار خود را در آن ثبت کرده‌اند تعلق می‌گیرد.