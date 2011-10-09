برای 3700 نفر در سنقر ایجاد اشتغال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سنقرو کلیایی گفت: تمام مقدمات ضروری برای استقبال اقشار مختلف مردم از ورود مقام معظم رهبری به استان و نماینده ایشان به شهرستان فراهم شده است.

غلامرضا حیدری با اشاره به آمادگی کامل گروه‌های خود جوش برای استقبال از مقام معظم رهبری، گفت: سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه فضای گرم و صمیمی و نشاط و شادمانی را در بین مردم استان به وجود خواهد آورد که امید به آینده را در سطح استان و شهرستان به دنبال خواهد داشت.

حیدری همکاری، هماهنگی و تلاش همه مسئولان ادارات را برای هرچه بهتر برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 در شهر و روستا مورد تاکید قرار داد و گفت: از ابتدای بنگاه‌های زودبازده تاکنون تعداد 2050 طرح با اعتبار 290 میلیارد ریال و اشتغالزایی 3726 نفر اجرایی شده است.

فرماندار سنقرو کلیایی گفت: تمامی اعتبارات شهرستان در سال گذشته در بحث مقاوم سازی ساختمان‌های روستایی جذب و تعداد 200 مورد اضافه بر سهمیه شهرستان در این خصوص انجام شده است.

وی با اشاره به سردسیر بودن منطقه تسریع در شروع و انجام پروژه های عمرانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این شهرستان در بخش مسکن مهر به مدت 7 هفته متوالی رتبه اول پیشرفت فیزیکی را در استان کسب کرده است و تلاش برای پیشرفت فیزیکی بیشتر ادامه دارد.