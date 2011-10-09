به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "صدای پای من" به کارگردانی مهرداد خوشبخت امروز ساعت 17:30 با حضور کارگردان و جواد نوروزبیگی تهیه کننده پس از نمایش در فرهنگسرای ارسباران نقد و بررسی می‌شود.

این فیلم داستان بچه‌ای 12 ساله را روایت می‌کند که دونده اول شهرش بوده اما بر اثر حادثه‌ای روی مین رفته و پایش را از دست می‌دهد که پس از مدتی پدر و مادر پسر پایی مصنوعی برایش تهیه می‌کنند.

مهران احمدی، مرتضی زارع، فرشته سرابندی، ابوذر فرهادی و علی اصغر یوسفیان بازیگران "صدای پای من" هستند که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد.