کمیته انضباطی صبای قم را جریمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس و صبای قم از هفته نهم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روز هشتم مهرماه به میزبانی پرسپولیس در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران برگزار شد.



در این مسابقه که پایان آن با برتری دو بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران همراه بود، براساس گزارش نماینده داوری، هر دو تیم در نیمه دوم با دو دقیقه تاخیر وارد زمین مسابقه شدند که بر همین اساس کمیته انضباطی هر دو تیم را به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.



شاگردان عبدالله ویسی در تیم فوتبال صبای‌قم در حالی که در این دیدار در مقابل دیدگان بیش از ۴۰ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران بازی می‌کردند، نتوانستند توانمندی‌های خود در هشت بازی قبل را ارائه کنند و در نهایت دو بر صفر باختند.



در دقایق آغازین نیمه نخست این تیم میزبان بود که بازی بهتری نسبت به صبای‌قم ارائه کرده و در نهایت در دقیقه یازدهم بازی با استفاده از اشتباه مدافعان تیم فوتبال صبای‌قم توسط هادی نوروزی مهاجم خود به گل رسید و با نتیجه یک بر صفر در نیمه نخست صبای قم را مغلوب کردند و در آستانه کسب یک پیروزی شیرین در این فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال قرار بگیرند.



در این مسابقه که از حساسیت بسیار بالایی نیز برخوردار بود و دو تیم در تمام لحظات مسابقه جدالی نزدیک و نفس‌گیر داشتند، نیمه نخست با برتری یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران مقابل میهمان خود صبای‌قم به پایان رسید.



در نیمه دوم که صبای‌قم بیشتر برای جبران گل خورده کرد تا بعد از شکست دادن سه بر دو تیم مطرح تراکتور‌سازی تبریز در هفته نخست، تساوی بدون گل با سپاهان در هفته دوم، پیروزی بر راه آهن شهرری در هفته سوم، برتری سه بر صفر مقابل سایپا البرز در هفته چهارم، باخت چهار بر صفر در هفته پنجم در میهمانی شاهین بوشهر، پیروزی یک بر صفر برابر ملوان در قم و برتری با همین نتیجه برابر مس سرچشمه کرمان در هفته هفتم، و پیروزی در خانه خود مقابل فولاد خوزستان در هفته هشتم به روند رو به رشد خود ادامه دهد، در این کار توفیقی نیافت تا بازی را به راحتی واگذار کند.



در نیمه دوم صبای‌قم در چند موقعیت توانست با پاس‌های اکبر صادقی و فرصت‌طلبی عنایتی و بعد از آن هم سلیمان فلاح به دروازه پرسپولیس نزدیک شود اما گویا روز روز صبایی‌ها نبود و شاگردان ویسی به دومین باخت این فصل تن دادند.



بعد از عجله و عطش صبای‌قم، پرسپولیسی‌ها در تلاش برای دستیابی به گل دوم بازی هجومی ارائه کردند اما بارها موقعیت‌های تیم پرسپولیس مدعی را حامد لک، سنگربان جوان صبای‌قم مهار کرد تا اینکه روی غافلیگری در لحظات پایانی پرسپولیس به گل دوم رسید و بدین ترتیب سه امتیاز این دیدار خارج از خانه به صبا نرسید و پرسپولیس با بردی دیگر از بحران فاصله گرفت.



تیم فوتبال صبای‌قم با کسب این پیروزی ۱۹ امتیازی باقی ماند اما با توجه به پیروزی تراکتورسازی برابر مس کرمان با این تعداد امتیاز در جدول رده‌بندی یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مکان سوم رفت تا در هفته دهم در قم میزبان ذوب آهن باشد.



دیدار صبا و ذوب آهن از هفته دهم لیگ برتر فوتبال روز جمعه 22 مهر ماه از ساعت 17 در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار می‌شود.

