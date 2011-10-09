تبدیل سازمان فضایی به معاونت ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فاضلی در همایش چشم انداز فعالیتهای فضایی که همزمان با هفته جهانی فضا در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، به فعالیتهای انجام شده در کشورمان در عرصه فناوری فضایی اشاره کرد و از تایید نمونه پروازی ماهواره دانشجویی "نوید" و پرتاب آن در سال جاری و نیز اجرای کارگاه پزشکی از راه دور با همکاری سازمان ملل در ایران خبر داد و تاکید کرد که دستاوردهای فضایی ایران در این ایام در کنگره ای در آفریقای جنوبی که مربوط به فدراسیون بین المللی فضایی است به نمایش درآمده است.

اجرای کارگاه پزشکی از راه دور با همکاری سازمان ملل

سرپرست سازمان فضایی ایران از مدیریت و اجرای کارگاه پزشکی از راه دور در اول آبان ماه امسال توسط ایران و با همکاری سازمان ملل متحد خبر داد که کشورمان در زمینه تامین بهداشت و سلامتی و اجرای عملیات های پیچیده پزشکی با استفاده از امکانات ماهواره ای، تجربیات خود را ارائه می کند و دیگر دانشمندان از نقاط مختلف دنیا نیز دستاوردهای خود را در این کارگاه عرضه خواهند کرد.

وی فناوری های فضایی را موتور محرک سایر فناوریها در زمین عنوان کرد که بسیاری از کشورها آینده خود را در توسعه فناوری های فضایی جستجو می کنند و کشورهای پیشرفته حتی از 60 سال پیش وارد این عرصه شده اند.

فاضلی با بیان سرمایه گذاری قابل توجه کشورهای در حال توسعه در این بخش، به تاریخچه پرتاب راکتهای کاووشی اشاره کرد که اقدام اولیه آن از سوی کشور هند صورت گرفت و تصریح کرد: امروز ما شاهد آن هستیم که کشور هند به دلیل سیاستگذاری صحیح بر روی علوم فضایی و حتی با تحمل فقر و گرسنگی، به یکی از کشورهای مطرح در این بخش تبدیل شده که یکی از منابع درآمدی آن پرتاب ماهواره های کشورهای اروپایی است و این کشور حتی دارای ماهواره دور کره ماه نیز است.

سرمایه گذاری کشورهای جهان سوم در عرصه فضایی

سرپرست سازمان فضایی ایران با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای منطقه در حوزه فناوریهای فضایی سرمایه گذاری کرده اند، تاکید کرد: طبیعی است ایران که در طول تاریخ در تمامی عرصه ها سرآمد بوده باید در این بخش نیز سرمایه گذاری می کرد و در این راستا تلاش ها همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به نگاه مثبت مسئولان به فناوری فضایی و انتزاع سازمان فضایی ایران از زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز قرار گرفتن آن در زیرمجموعه ریاست جمهوری با استفاده از اختیارات شورایعالی اداری گفت: به دلیل حساسیتهای این حوزه و مدیریت مستقیم بر عملکرد آن امید می رود که این سازمان روزی به عنوان معاونت ریاست جمهوری به فعالیت خود به صورت قانونمند ادامه دهد که در همه کشورها نیز اینگونه است.

اتمام نمونه پروازی ماهواره دانشجویی "نوید"

فاضلی با اشاره به موفقیتهای دانشگاه علم و صنعت در عرصه فناوریهای فضایی پیشرفته به اتمام نمونه پروازی ماهواره "نوید" اشاره کرد و گفت: این ماهواره طی روزهای آینده بسته بندی شده و به سازمان صنایع هوا فضا ارسال می شود تا آزمایشات پیش پروازی خود را با موفقیت به اتمام برساند و پیش بینی می شود این ماهواره امسال توسط ماهواره بر سفیر1B پرتاب شود.

سرپرست سازمان فضایی ایران با اشاره به عملکردهای زیرسیستمی ماهواره "نوید" و تایید آزمایشات پیش پروازی آن، آمادگی این سازمان را به عنوان کارفرمای پروژه برای صدور مهر تایید به این محصول اعلام کرد.

وی با اشاره به زیرساختهای موجود کشور در عرصه فضایی در دانشگاهها، وزارتخانه ها و موسسات دانش بنیان و بخش خصوصی گفت: سازمان فضایی ایران در موقعیت جدید خود مدیریت یکپارچه سیستمی سامانه های فضایی کشور را از مفهوم سازی تا انتخاب فناوری ها برعهده گرفته و درصدد است تا از تمام ظرفیتهای اجرایی در این حوزه با اضافه کردن پژوهشگاه هایی همچون پژوهشگاه هوافضا و پزوهشکده مهندسی جهاد بهره مند شود.