به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات آماده‌سازی تیم فوتبال جوانان کشورمان که خود را برای حضور در مسابقات انتخابی قهرمانی جوانان آسیا آماده می‌کند، از فردا دوشنبه آغاز می‌شود و این تیم عصر پنجشنبه هفته جاری دیداری تدارکاتی را برابر تیم جوانان عمان برگزار می‌کند.

شاگردان اکبر محمدی در صورت حل مشکل خروج از کشور، روز جمعه راهی امارات می‌شوند و با تیم جوانان عربستان که برای برپایی اردوی آماده‌سازی در این کشور حضور دارند، دو دیدار تدارکاتی را طی روزهای 24 و 26 مهرماه برگزار می‌کند.

دیدار با تیم جوانان عمان و دو بازی با تیم جوانان عربستان، آخرین دیدارهای تیم فوتبال جوانان کشورمان پیش از آغاز رقابت‌های انتخابی قهرمانی جوانان آسیا است.

تیم فوتبال جوانان ایران خود را برای حضور در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال آسیا آماده می‌کند. آن رقابت‌ها با حضور تیم‌های جوانان ازبکستان، پاکستان، هند، افغانستان و ترکمنستان از روز نهم تا نوزدهم آبانماه در تهران برگزار می‌شود.