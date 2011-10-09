  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

اخبار تیم فوتبال جوانان/

تیم ایران 22 مهرماه به امارات می‌رود/ سه دیدار تدارکاتی تا آغاز مسابقات انتخابی

تیم ایران 22 مهرماه به امارات می‌رود/ سه دیدار تدارکاتی تا آغاز مسابقات انتخابی

تیم فوتبال جوانان کشورمان برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم جوانان عربستان روز جمعه هفته جاری راهی امارات می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات آماده‌سازی تیم فوتبال جوانان کشورمان که خود را برای حضور در مسابقات انتخابی قهرمانی جوانان آسیا آماده می‌کند، از فردا دوشنبه آغاز می‌شود و این تیم عصر پنجشنبه هفته جاری دیداری تدارکاتی را برابر تیم جوانان عمان برگزار می‌کند.

شاگردان اکبر محمدی در صورت حل مشکل خروج از کشور، روز جمعه راهی امارات می‌شوند و با تیم جوانان عربستان که برای برپایی اردوی آماده‌سازی در این کشور حضور دارند، دو دیدار تدارکاتی را طی روزهای 24 و 26 مهرماه برگزار می‌کند.

دیدار با تیم جوانان عمان و دو بازی با تیم جوانان عربستان، آخرین دیدارهای تیم فوتبال جوانان کشورمان پیش از آغاز رقابت‌های انتخابی قهرمانی جوانان آسیا است.

تیم فوتبال جوانان ایران خود را برای حضور در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال آسیا آماده می‌کند. آن رقابت‌ها با حضور تیم‌های جوانان ازبکستان، پاکستان، هند، افغانستان و ترکمنستان از روز نهم تا نوزدهم آبانماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1428042

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها