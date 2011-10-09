ایجاد 45 رشته در مقطع دکتری/ تغییر اساسنامه موسسه ملی اقیانوس شناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ایجاد رشته های دکتری فلسفه تحلیلی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی، آبیاری و زهکشی در دانشگاههای ارومیه و رازی، شیمی آلی در دانشگاه محقق اردبیلی، رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی در دانشگاه تبریز، رشته های دکتری پژوهش محور مهندسی معدن، مهندسی کامپیوتر در دانشگاه یزد و مهندسی مکانیک در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت کرد.

این شورا، ایجاد رشته های دکتری پ‍ژوهش محور مهندسی برق و مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندسی پلیمر گرایش صنایع پلیمر در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مهندسی پلیمر- فرآیندهای پلیمریزاسیون در پژوهشگاه صنایع رنگ، مهندسی مکانیک و علوم و صنایع غذایی در پژوهشگاه استاندارد، علوم و صنایع غذایی در پژوهشگاه علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، مهندسی شیمی گرایشهای بیوتکنولوژی و فرایندهای جداسازی، شیمی گرایشهای شیمی آلی، تجزیه، معدنی و فیزیک در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، زبان فارسی و زبان شناسی همگانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سیاستگذاری علم و فناوری و آینده پژوهشی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات را تصویب کرد.

موافقت با ایجاد رشته های دکتری پ‍ژوهش محور مهندسی فناوری نانو، شیمی معدنی، فیزیک حالت جامد، فیزیک اتمی مولکولی، نانو فیزیک، نانو پلیمر، نانو مواد معدنی، ریز زیست فناوری، مهندسی شیمی گرایشهای بیوتکنولوژی، طراحی فرآیندها، نانو مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی، مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری، مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست در پژوهشگاه مواد و انرژی، فیزیک دریا، محیط زیست دریا و مهندسی عمران - سازه های دریایی در موسسه ملی اقیانوس شناسی و مهندسی شیمی در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی از دیگر مصوبات شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم است.

ایجاد رشته های دکتری پژوهش محور در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی و موسسه ملی اقیانوس شناسی منوط به تغییر اساسنامه قبل از شروع نیمسال تحصیلی شده است.