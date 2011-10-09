چاوز شیوه برخورد پلیس آمریکا با معترضان را وحشتناک خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "هوگو چاوز" در این سخنان که روز گذشته ایراد کرد به اظهارات نامزدهای جمهوریخواه آمریکا که از سیاستهای ونزوئلا انتقاد کرده بودند نیز واکنش نشان داد.

رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه با معترضان آمریکایی که به مدت چهار هفته است در خیابانهای شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات می زنند، اعلام همبستگی کرد و گفت : این حرکت یک خیزش مردمی است و به 10 شهر آمریکا سرایت کرده و سرکوب معترضان توسط پلیس آمریکا به طور وحشتناکی انجام می شود و من هم اکنون نمی دانم که چه تعداد از این معترضان در زندانهای آمریکا به سر می برند.

"هوگو چاوز" و "میت رامنی"

چاوز در ادامه به اظهارات میت رامنی، یکی از نامزدهای جمهوریخواهان آمریکا که از کوبا و ونزوئلا انتقاد کرده بود اشاره کرد و با احمق خواندن وی گفت : او (رامنی) به کوبا و ونزوئلا حمله کرده و دولت ونزئلا را دولتی بد ذات می نامد. او دچار تکبر شده و می پندارد که خداوند ایالات متحده را به وجود آورده و به همین دلیل آمریکا می تواند جهان را رهبری کند.

چاوز با اشاره به بلندپروازی های رامنی و سخنان اخیر او در ادامه گفت : این مرد دیوانه شاید روزی رئیس جمهور آمریکا شود، اما ریاست او در زمانی پس از ما خواهد بود.

رویترز در ادامه می نویسد : هر چند چاوز با بیماری سرطان دست به گریبان است، اما تلاشهای خود برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی ونزوئلا را آغاز کرده است.