به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره اجلاس جهانی روز شنبه در هتل "واریوت آنکارا" برگزار شد. در این نشست "یوزای چینگ" رئیس فدراسیون جهانی گزارشی از فعالیت های یکسال اخیر این فدراسیون ارائه داد که مهمترین بخش سخنان وی در مورد تلاش برای ورود ووشو به رشته های المپیک 2020 بود. ضمن اینکه صورت جلسه بیست و پنجمین دوره هیئت رئیسه جهانی به میزبانی پنانگ مالزی و نشست فوق العاده پکن به تایید اعضای هیئت رئیسه رسید.

در ادامه این جلسه رئیس فدراسیون ترکیه توضیحاتی را درباره فعالیت های صورت گرفته برای میزبانی مسابقات جهانی ارائه داد. "پاتریک" خزانه دار بلژیکی فدراسیون جهانی گزارش مالی و "وانگ شیائولین" دبیر کل تازه بازنشسته شده در مورد عملکرد دبیرخانه فدراسیون جهانی گزارش داد و سپس با اعضا خداحافظی کرد.

تشریح شرایط فنی یازدهمین دوره مسابقات جهانی، حضور 1100ورزشکار، مربی و سرپرست از 87 کشور، انجام مسابقات در سه نوبت توسط رئیس کمیته فنی از دیگر مباحث مطرح شده بود. بر اساس پیشنهاد کمیته فنی و تصویب هیئت رئیسه از دوره بعد مسابقات جهانی تنها ووشوکارانی که در قاره خود بتوانند جزو نفرات اول تا سوم مشترک باشند، حق شرکت در مسابقات جهانی را دارند.

طبق تصمیم دیگری که در این جلسه اتخاذ شد از این پس در زیر مجموعه کمیته پزشکی، کمیته استیناف و انضباطی تشکیل خواهد شد. همچنین طرح درخواست اروپایی ها مبنی بر کسر 2 نفر از اعضای آسیایی هیئت رئیسه و جایگزینی نمایندگان اروپا و آفریقا مورد تایید قرار نگرفت.

برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی در دوره آینده 40 نفر نامزده شده بودند که از میان آنها 9 نفر رای لازم را کسب کردند که مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون کشورمان نیز در بین این نفرات حضور داشت.

مطابق اساسنامه، روسای فدراسیون های قاره ای به عنوان نایب رئیس جهانی باقی ماندند. اما از آنجا که "یوزای چینگ" رئیس فدراسیون جهانی و آسیا می باشد در صورتی که وی در انتخابات امروز دوباره رای لازم برای تدام ریاست فدراسیون جهانی را کسب کند "لیم" از مالزی نایب رئیس جهانی باقی خواهد ماند.

ضمن اینکه در صورتی که "اسمیت" به عنوان رئیس فدراسیون جهانی انتخاب نشود. به عنوان نایب رئیس قاره اروپا در سمت خود می ماند. "گلن کیت" از نیوزلند، "آنتونی گو" از امریکا و "بشیر الارضاوی" از لیبی هم به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی انتخاب شدند.

در میان اعضای هیئت رئیسه فدراسیون جهانی که با اکثریت آرا انتخاب شدند، "فورک" از هنگ کنگ، "آنگ مونگ" ازسنگاپور، "مورواوکا" از ژاپن و علی نژاد از ایران بیشترین آرا را از آسیا به خود اختصاص داده و در سمت خود ابقاء شدند. همچنین "لیو بیجین" نایب رئیس انجمن ووشوی چین نیز به عنوان اولین زن وارد عضو هیئت رئیسه شد."عبدالرحمان اکیوز" از ترکیه، "ریکاردو سانگریگولی" از ایتالیا و "اورس کربس" از سوئیس نیز گروه جدید اروپایی ها در هیئت رئیسه جهانی می باشند.