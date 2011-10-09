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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

"بانکداری اسلامی" بررسی شد

"بانکداری اسلامی" بررسی شد

بانکداری اسلامی در قالب کتابی حاوی مجموعه مقالاتی از نویسندگان خارجی با ترجمه گروهی از مترجمان به کوشش دکتر فتح اله تاری و صمد عزیزنژاد از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ساختار سرمایه" سهم ریسک سرمایه در بانکهای اسلامی به قلم سایمن آرشر و احمد عبدالکریم با ترجمه صمد عزیز نژاد، " درک و حذف ربا" آیا می‏توان ابزارهای مالی اسلامی را به درستی به کار برد؟ نوشته شمیم احمد صدیقی با ترجمه فتح اله تاری از جمله مقالات به چاپ رسیده در این کتاب هستند.

"مدیریت دارایی اسلامی" به نویسندگی ویلسون رادنی با ترجمه فتح اله تاری و " خط مشی ضرورت برای تأمین مالی و بانکداری اسلامی رایج" نوشته محمود ابن االجمال با ترجمه صمد عزیزنژاد ، نیز دیگر مطالب کتاب را شامل می شوند.

این کتاب از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس برای نوبت نخست منتشر شده است.

کد مطلب 1428052

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