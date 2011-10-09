توسعه کتابخانه های عمومی نیازمند مشارکت مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل ظهر یکشنبه در جریان بازدید از کتابخانه عمومی شماره یک سنندج اظهار داشت: توسعه کتابخانه های عمومی یکی از نیازهای اصلی در جامعه است و برای این مهم باید زمینه های لازم برای جلب مشارکت و همکاری مردم به ویژه خیرین را فراهم کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته طی چند سال اخیر سرانه فضای کتابخانه های عمومی در شهرستان سنندج با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه بوده است و انتظار می رود که این روند در طول سال جاری نیز همچنان ادامه داشته باشد چرا که این مهم یک نیاز لازم و ضروری است.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای احداث کتابخانه مرکزی سنندج یادآور شد: با پیگیری های صورت گرفته زمین مورد نیاز برای این پروژه تامین و انتظار می رود با افزایش اعتبارات این پروژه در آینده نزدیک به مرحله بهره برداری برسد.

میرزائی اصل خواستار افزایش کمک شهرداری به کتابخانه های عمومی در سنندج شد و بیان کرد: باید حساب انجمن کتابخانه های عمومی سنندج از استان جدا شود تا زمینه برای توسعه این بخش نیز در شهرستان سنندج فراهم شود.

وی در بخش پایانی بازدید از کتابخانه شماره یک سنندج ضمن حضور در بخش بایگانی روزنامه های کشوری و استانی گفت: جمع آوری و بایگانی روزنامه ها اقدام بسیار خوبی است که باید مورد توجه جدی تری قرار گیرد و البته در کنار این مهم زمینه برای استفاده از این امکان نیز فراهم شود.

در ادامه این بازدید مدیر کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج با ارائه گزارشی از وضعیت موجود گفت: در حال حاضر 11 باب کتابخانه عمومی در شهرستان سنندج فعال است که طی روزهای آینده دو باب دیگر به آن افزوده می شود.