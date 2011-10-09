کشاورزی تنها دریچه امید رفع بیکاری در بهبهان است

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی صبح یکشنبه در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات کشاورزی و دامپروری بهبهان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در بهبهان زمینه باغبانی، دامپروری نیمه صنعتی و صنعتی و مسائل آب و خاک و در مجموع تمام زیربخشهای کشاورزی به نوعی همپای یکدیگر پیشرفته و زیر ساختهای موجود در این شهرستان را در کمتر شهری در استان شاهد هستیم.

وی افزود: ارزش تولید محصولات کشاورزی در بهبهان به طور متوسط سالیانه 65 میلیارد تومان است که این عدد قابل توجه ای بوده و می تواند نقش عمده ای در اقتصاد شهرستان داشته باشد.

در ادامه جلسه فرماندار بهبهان با اشاره به اینکه براساس شاخصهای موجود بهبهان یکی از شهرهای عقب مانده از حقوق خود است، گفت: در بخش کشاورزی کلکسیونی از امکانات موازی با یکدیگر برای رونق تولید و اشتغال وجود دارد و در بخش دام نیز به لحاظ همت خود مردم و تشکل های فعال و کارآمد و حمایت مسئولان، توفیقات بزرگی به دست آمده است.

فرهاد باذلی محبوب، تراز تولید شیر و گوشت منطقه در بهبهان را مثبت عنوان کرد و ادامه داد: با وجود مثبت بودن تراز در بهبهان در این بخشها نیز بسیاری از طرح ها بر روی زمین مانده و در بخش کشاورزی نیز همچون دامپروری شاهد رشد و شکوفایی نیستیم.



وی تصریح کرد: با وجود زمین و آب فراوان در این شهرستان به دلیل نبود چند عامل مهم ازجمله برنامه ریزی مدون و نقشه راه توسعه، کشاورزی بهبهان دچار عقب ماندگی شده است.



فرماندار بهبهان با بیان اینکه کشاورزی نسبت به مشاغل بخش خدمات و صنعت اولویت دارد و با فرهنگ تاریخی بومی این خطه نیز سازگار است، اظهار کرد: زود بازده بودن امور کشاورزی و دامپروری، ارزانی قابل توجه این بخش، اتکا به دانش و تکنولوژی بومی با کمترین وابستگی خارجی و پایداری نسبی بهبهان در این بخش ها از مزایای این فعالیت مهم است.



باذلی محبوب افزود: بهبهان دارای 26 هزار هکتار زمینهای آبی و 31 هزار هکتار زمین های دیمی بوده که در کل دو رودخانه پرآب مارون و خیرآباد بسیاری از اراضی این شهرستان را مشروب کرده که این یک موقعیت بسیار ممتاز محسوب می شود.



وی فراهم نشدن شرایط برای کشت صنعتی را یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی بهبهان دانست و گفت: تاکنون به دلیل محدودیتهایی از قبیل توزیع و پراکنش اراضی کشاورزی به جهت مالک بودن کشاورزان با وجود چشم اندازی که در صنعت کشاورزی برای جذب شاغلان جویای کار داریم نتوانسته ایم شرایط را برای کشت صنعتی فراهم کنیم.



فرماندار بهبهان تصریح کرد: ما با تبدیل 35 هزار هکتار از اراضی دیم به آبی با اجرای طرحهای آبیاری می توانیم شش هزار شغل در زمینه کشاورزی ایجاد کنیم که البته این مسئله نیازمند توجه مسئولان استانی و کشوری است.