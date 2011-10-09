برگزاری اولین کارگاه تخصصی ارزیابی انطباق کارشناس کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرنگار مهر، نظام‌الدین برزگری در نشست خبری امروز خود با اشاره به سال روز جهانی استاندارد گفت: سال جاری اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و این سال، مصادف با اجرای بزرگترین برنامه تحول اقتصادی کشور یعنی هدفمندشدن یارانه‌ها است.

رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: خوشبختانه با توجه به ویژگی‌های مذکور، تلاش مضاعفی در امر استانداردسازی کشور به عمل آمده و سازمان استاندارد ایران حوزه های کاری جدیدی از قبیل تدوین استانداردهای حوزه خدمات، مدیریت واردات، ارتقا کیفیت کالاهای تولید داخلی، تدوین استانداردهای کارخانه‌ای، کنترل کالا در مراکز عرضه و بازار، تدوین و اجرای استانداردهای معیار مصرف انرژی را در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: این سازمان البته باید با حمایتهای مسئولان نظام، پروژه‌هایی را شناسایی و عملیاتی کند تا سبب رشد اقتصادی و موجب ارتقا سطح رفاه عمومی و معیشت مردم شود.

به گفته برزگری، در دنیای امروز انتظارات مردم از استانداردها افزایش یافته و امید است که سازمان‌های استاندارد چالش‌های موجود در دنیا مانند بحران‌های اقتصادی، تسهیل تجارت، تولیدات با کیفیت، مسائل زیست‌محیطی و مدیریت انرژی و فناوری اطلاعات، با ارایه استاندارد با ارایه استانداردها حل و فصل نماید.

وی اظهار داشت: همچنین سازمان استاندارد از تاریخ 24 و 25 مهرماه سال جاری در تهران میزبان اولین کارگاه تخصصی ارزیابی انطباق کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی خواهد بود.

برزگری گفت: این نشست‌های تخصصی در سه زمینه استاندارسازی، ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان از کشورهای عضو اکو گزارش کشوری در مورد قوانین، خط مشی‌ها و رویه‌های ملی در مورد موضوعات فوق با هدف هماهنگ سازی استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی و رویه های انطباق و تایید صلاحیت، توسعه اقتصادی در منطقه اکو و کسب سهم بیشتر در بازارهای بین‌المللی ارایه خواهد کرد.

وی در خصوص آخرین وضعیت استانداردهای در دست تدوین با محوریت ایران گفت: حد مجاز افلاتوکسین در مغزهای درختی، طرح نمونه‌برداری از مغزهای درختی، استاندارد منطقه‌ای کدکس دوغ، استاندارد بین‌المللی انار، آیین کار بهداشتی تولید خاویار، استخراج روغن نباتی بروش پرس سرد و استاندارد سیستم‌های شماره گذاری مواد افزودنی از جمله استانداردهای در دست تدوین با محوریت ایران است.

به گفته برزگری، تا پایان هفته اول مهرماه، در زمینه برق و الکترونیک 1780 استاندارد، در زمینه مهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهای‌ ساختمانی 1015 استاندارد، خوراک و فرآورده‌های کشاورزی 2780 استاندارد، پوشاک و فرآورده‌های نساجی و الیاف 938 استاندارد، صنایع شیمیایی و پلیمر 2356 استاندارد، چوب و فرآورده‌های چوبی، سلولزی و کاغذ 430 استاندارد، مواد معدنی 469 استاندارد، خودرو و نیرومحرکه 2261 استاندارد و اندازه‌شناسی و اوزان و مقیاس‌ها 707 استاندارد مصوب شده است.

وی ادامه داد: همچنین در زمینه مهندسی پزشکی 743 استاندارد، میکروبیولوژی و بیولوژی 464 استاندارد، اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی 155 استاندارد، چرم، پوست و پایپوش 411 استاندارد، مدیریت کیفیت 95 استاندارد، رایانه و فرآوری‌ داده‌ها 441 استاندارد، بسته بندی 366 استاندارد، مخابرات 981 استاندارد، ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان 29 استاندارد، مکانیک و فلزشناسی 2246 استاندارد و خدمات 415 استاندارد مصوب شده است.