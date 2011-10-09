شهرک سازی ادامه دارد / اجرای طرح ساخت 300 واحد در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهرداری قدس اشغالی در اظهاراتی گستاخانه ادعا کرد که قدس پایتخت ابدی رژیم صهیونیستی است و در همین راستا شهرک سازی در قدس ادامه خواهد داشت.

بر همین اساس 11 واحد مسکونی جدید در شهرک "بسگات زیف" در شرق قدس احداث خواهد شد که این طرح در چارچوب احداث 300 واحد مسکونی در این شهر است که اخیرا از سوی رژیم صهیونیستی تصویب شده است.

خاطرنشان می شود چند روز پس از طرح شناسایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای 67 در سازمان ملل متحد وزارت امور داخلی رژیم صهیونیستی با احداث هزار و 100 واحد مسکونی در شرق قدس موافقت کرده بود.



توطئه رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی کامل سرزمین فلسطین به ویژه بیت المقدس اشغالی از طریق گسترش شهرک سازی همچنان با چراغ سبز آمریکا و به سبب مواضع انفعالی رژیمهای عربی ادامه دارد.