اقلیم و معماری در ایران هماهنگی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جباری مدیر کل هواشناسی استان تهران در چهارمین نشست مدیران سازمان هواشناسی که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان هواشناسی برگزار شد افزود: سازمان هواشناسی یک سازمان علمی است که همه کارکنان آن دارای تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک هستند و در سالهای اخیر موفقیت های بسیار خوبی در عرصه های بین المللی کسب کرده اند.

به گفته وی، انتخاب رئیس سازمان هواشناسی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان جهانی هواشناسی وهمچنین انتخاب ایران به عنوان هفتمین کشور دنیا که دارای سامانه های نوین هواشناسی است در شانزدهمین کنگره هواشناسی در ژنو از مهمترین این موفقیت ها است.

جباری اظهار داشت: استفاده از فناوری های نوین، تاسیس ایستگاه های هواشناسی جاده ای و فرودگاهی از دیگر اهدافی است که پرسنل سازمان در تلاش برای رسیدن به آن هستند.

به گفته مدیر کل هواشناسی استان تهران این سازمان و دستگاههای پشتیبان باید عزم جدی در کاربردی کردن هواشناسی در ابعاد مختلف کشاورزی، عمران، نیرو و صنایع داشته باشد.

جباری تصریح کرد: همچنین بایستی ساز و کار مناسبی برای هماهنگی اقلیم و معماری همانند آنچه که در گذشته ایران زمین وجود داشته است انجام دهیم تا به جای این معماری یکنواخت شهری که در حال حاضر در اقصی نقاط کشور رایج است معماری متناسب با اقلیم را جایگزین کنیم.