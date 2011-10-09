۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

ضیایی خبر داد:

کاهش 60 درصدی خرید گندم در چهار محال و بختیاری

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: خرید گندم کشاورزان استان چهار محال و بختیاری در سال جاری 60 درصد کاهش یافته است.

محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر از خرید 10  هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان این استان خبرداد.

وی با اشاره  به صرفه جویی 30 درصدی  گندم و آرد پس از هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: امسال به علت خودمصرفی کشاورزان، روستائیان  و خشکسالیهای اخیر، خرید گندم  کشاورزان این استان 60 درصد کاهش یافته است.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 97 درصد از مطالبات گندمکاران چهارمحال و بختیاری پرداخت شده، عنوان کرد: تاکنون افزون بر 40 میلیارد ریال مطالبات کشاورزان این استان پرداخت شده است.

ضیایی بیان داشت: درصورت  تامین  اعتبار  مطالبات  باقیمانده  نیز پرداخت می شود.
 

