کاهش 60 درصدی خرید گندم در چهار محال و بختیاری

محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر از خرید 10 هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان این استان خبرداد.

وی با اشاره به صرفه جویی 30 درصدی گندم و آرد پس از هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: امسال به علت خودمصرفی کشاورزان، روستائیان و خشکسالیهای اخیر، خرید گندم کشاورزان این استان 60 درصد کاهش یافته است.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 97 درصد از مطالبات گندمکاران چهارمحال و بختیاری پرداخت شده، عنوان کرد: تاکنون افزون بر 40 میلیارد ریال مطالبات کشاورزان این استان پرداخت شده است.

ضیایی بیان داشت: درصورت تامین اعتبار مطالبات باقیمانده نیز پرداخت می شود.

