هزینه یک میلیارد دلاری راه اندازی نخستین نیروگاه ذخیره برق ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سید زمان حسینی امروز در مراسم افتتاح 17 پروژه انتقال و توزیع برق در سطح استان تهران با بیان اینکه امروز 17 پروژه انتقال، توزیع و فوق توزیع برق در سطح استان تهران به ارزش تقریبی بیش از 138 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد، گفت: در حال حاضر حدود 10 هزار و 225 مگاوات ظرفیت نیروگاهی در سطح سه استان تهران، البرز و قم در مدار بهره برداری قرار دارد و با این ظرفیت امکان برق رسانی به بیش از 6.4 میلیون مشترک برق وجود دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران با اعلام اینکه هم اکنون 20 درصد از تاسیسات صنعت برق و 25 درصد مشترکان برق کشور در سطح استان تهران قرار گرفته اند، تصریح کرد: از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون ظرفیت نیروگاهی برق استان تهران حدود 27 درصد و تعداد مشترکان برق حدود 30 درصد افزایش داشته است.

این مقام مسئول با اشاره به استقرار 14 نیروگاه در سطح استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر ساخت و مطالعه 4 هزار و 631 مگاوات ظرفیت نیروگاهی در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: ساخت نخستین نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای نیروگاه برق کشور در منطقه سیاه بیشه از پیشرفت 90 درصدی برخوردار است.

وی مجموع سرمایه گذاری در ساخت این نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای را حدود هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر نزدیک به 3 هزار و 700 مگاوات موافقت نامه با بخش خصوصی برای ساخت مولدهای پراکنده تولید برق در سطح استان تهران امضا شده است.

حسینی با اشاره به اینکه 51 پروژه جدید برق در سطح استان تهران مراحل طراحی، ساخت و نصب را پشت سر می گذارند، تاکید کرد: برای ساخت این پروژه ها حدود 436 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران هدف از ساخت و توسعه پروژه های جدید برق در سطح تهران را جلوگیری از خاموشی، تسریع در برق رسانی به مسکن مهر، افزایش پایداری شبکه برق، بهبود ولتاژ و اصلاح تلفات شبکه برق عنوان کرد و یادآور شد: خط 230 کیلوولت کرج به کمال آباد با مشارکت قرارگاه ثار الله امروز افتتاح می شود.