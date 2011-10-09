همایش بزرگداشت امامزاده حیدر (ع) بهبهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بهبهان صبح یکشنبه در این همایش ضمن اشاره به عشق و ارادت مردم دارالمومنین بهبهان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گفت: آنچه بین مردم این شهرستان از هر طایفه و قومیتی مشترک است ایمان، عشق و محبت به اهل بیت (ع) است که همین امر موجب اتحاد و یکپارچگی مردم می شود.

حجت الاسلام عبدالرضا ابوعلی افزود: ایمان به خدا و عشق به اهل بیت(ع) از بزرگترین نعمتهای معنوی است که در دلهای مومنان به ودیعه گذاشته شده و روشنی بخش جان آنان گردیده است و به جاست که مومنان قدر این نعمت را دانسته و شکرگذار آن باشند.



وی با اشاره به آیات مبارکه سوره نور درباره ماهیت خداوند اظهار کرد: خداوند در این آیات مبارکه حود را نور خوانده و برای فهم بهتر بندگان از واژه نور و اینکه بدانند حقیقت وجود خدا چیست نور معنوی خود را به نور مادی و محسوس مانند نور ستاره درخشان تشبیه کرده است.



امام جمعه بهبهان ادامه داد: خداوند همان نور ایمانی است که وجود انسان را روشن کرده و خداوند هرکسی را که شایستگی داشته باشد به مشیت خود به راه راست هدایت کرده و قلبش را به نور ایمان روشن می گرداند.



حجت الاسلام ابوعلی در پایان ضمن اشاره به وعده خداوند افزود: خداوند در قرآن به بندگان خود وعده داده که هرکس که از خدا و رسولش اطاعت کند در قیامت همنشین و همراه کسانی خواهد شد که مورد لطف خدا قرار گرفته و خداوند به آنها نعمت عطا فرموده است.