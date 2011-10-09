هفته هنر فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان این مطلب افزود: برگزاری هفته های هنری از ابتدای سال 90 با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها و فرهنگسرای نیاوران تهران آغاز شده و تاکنون هفته های هنری و فرهنگی استانهای مختلف برگزار شده است.

محمد هادی فخرایی افزود: هفته هنر استان فارس به دلیل حضور هنرمندان و فرهنگوران نامی ایران از استان فارس، یکی از مهمترین هفته های هنری در این مجموعه به شمار می رود که روز دوشنبه 18 مهر ماه جاری آغاز به کار می کند و تا روز پنجشنبه 21مهر ماه جاری دایر است.

وی ادامه داد: در هفته هنر استان فارس هنرمندان برجسته تجسمی، تئاتر، موسیقی، خوشنویسی ، عکس و حجم آثارشان را در فرهگسرای نیاوران به نمایش می گذارند.

فخرایی افزود: افتتاح کارگاه و نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه کتاب، افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی به همراه کارگاههای هنری اجرای نمایش سنتی عروسکی جی جی بی جی و اجرای نمایش خیابانی و برپایی چادر عشایر منطقه خرم بید فارس به همراه موسیقی عشایری از جمله برنامه های پیشبینی شده در افتتاحیه این هفته است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اذعان داشت: اجرای کنسرتهای موسیقی و نمایشهای صحنه ای و خیابانی از دیگر برنامه های هنری استان فارس است.

فخرایی گفت: هفته هنر استان فارس استان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون هنری وزیر، استاندار فارس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز18 مهر ماه ساعت 16 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران گشایش خواهد یافت.

تماشای برنامه های موسیقی و نمایش هفته های هنر استانها نیز برای عموم رایگان است.