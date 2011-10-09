به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از دور رفت فصل جدید مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان با شرکت تیم‌های مدعی در گروه‌های مختلف امروز پیگیری می‌شود و طی آن صبای نوین قم در گروه دوم لیگ آزادگان، در گام دوم مقابل تیم شاهین البرز به میدان می رود.



بر اساس برنامه سازمان لیگ آزادگان، دیدار تیم‌های فوتبال صبای نوین قم و شاهین البرز از هفته دوم فصل جدید مسابقات دسته سوم لیگ آزادگان به میزبانی شاهین البرز در کرج برگزار می‌شود و بدین ترتیب شاگردان عباس رحمانی تیمش را نخستین میهمانی لیگ جدید محک می‌زند.



صبای نوین قم در حالی در نخستین دیدار خارج از خانه خود در فصل جدید رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال کشور جام آزادگان به میدان می رود که در هفته نخست از دور رفت این رقابت ها در دیداری خانگی توانست حریف خود تیم طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا را با یک گل شکست دهد.



این دیدار در حالی برگزار می‌شود که هر دو تیم در گروه دوم از مرحله گروهی رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور قرار دارند و در تلاش برای صعود به مرحله دوم رقابت ها باید به شکل رفت و برگشت با حریفان خود به رقابت بپردازند.



تیم صبای نوین در گام نخست در خانه خود برابر تیم سرخپوشان طلایه داران بوئین زهرا در حالی به برتری رسید که چندان سرحال نشان نداد و گویا هنوز بازیکنان این تیم نیاز به زمان بیشتری برای کسب هماهنگی و اجرای تاکتیک های تیمی دارند.



این تیم که از اواسط مرداد ماه تمرینات و برنامه های آماده سازی خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کرده است تا امسال به عنوان تنها نماینده قم در فصل جدید مسابقات لیگ باشگاه‌های کشور جام آزادگان به میدان برود، با این حال در خانه از سد سرخپوشان طلایه داران بوئین زهرا گذشت.



صبای نوین قم بعد از بازی ضعیف در نیمه نخست با سرخپوشان طلایه داران بوئین زهرا، در نیمه دوم در اوج حمله و یورش به سمت دروازه حریف بود تا به گل برتری برسد که در لحظات پایانی خطای سنگربان تیم سرخپوشان سبب شد تا داور نقطه پنالتی را به سود تیم صبای نوین اعلام کند که این ضربه پنالتی را علی استواری بازیکن فصل گذشته صبای قم در لیگ برتر فوتبال به گل برتری صبای نوین تبدیل کرد.



گفتنی است: تیم فوتبال صبای نوین قم زیر نظر عباس رحمانی به عنوان سرمربی، سعید توسلی و رضا معصومیان به عنوان مربی و با سرپرستی ابوالفضل نکوئیان به عنوان مدیر تیم در لیگ دسته سوم فوتبال جام آزادگان حضور یافته است و در هفته دوم به خانه حریفان می رود.

