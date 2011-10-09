272 نفر در سامانه طرح سرشماری روانسر ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان روانسر گفت: با اجرای طرح سرشماری و با در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح، توانمندیها و ظرفیتها شناسایی شده و نسبت به حل نیازهای اساسی شهرستان برنامه ریزی خواهد شد.

جلال صفری با بیان اینکه اجرای صحیح و دقیق این کار بسیار مهم و ارزشمند است، افزود: لازمه یک برنامه ریزی موفق، داشتن آمار و اطلاعات دقیق، کارآمد و به موقع است که این امر در گرو همکاری و همراهی مردم با مسئولین است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید برای اجرای این طرح بزرگ همکاری لازم را داشته باشند اظهار داشت: تمام تمهیدات و امکانات لازم برای برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان روانسر مهیاست.

فرماندار روانسر در پایان با اشاره به اینکه تاکنون 272 نفر در سامانه همکاری در اجرای طرح ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: با نیازسنجی‌ های صورت گرفته 71 نفر برای اجرای طرح در سطح شهرستان روانسر در نظر گرفته شده که 52 نفر کار عملیاتی طرح را انجام می دهند.

