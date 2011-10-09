سرمربی تیم ملی فوتبال هلند از باشگاه بایرن مونیخ انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روبن برای دیدار مقابل تیم های مولداوی و سوئد به تیم ملی فوتبال هلند دعوت شده بود اما روز جمعه به مونیخ بازگشت تا تحت عمل جراحی از ناحیه فتق قرار بگیرد. برای نخستین بار نیست که هلند و بایرن مونیخ در خصوص روبن با یکدیگر به مشکل برمی خورند. دو طرف در جام جهانی 2010 که به غیبت درازمدت روبن به دلیل حضور در تیم ملی هلند انجامید با یکدیگر دچار مشکل شدند.

فن مارویک به "رادیو وان" گفت: اکنون آنها (بایرن مونیخ) به جای اینکه در خصوص روبن از ما تشکر کنند انتقاد هم می کنند. این در حالی است که ما روبن را تحت آزمایش مجدد توسط یک رادیولوژیست مشهور قرار دادیم. این رفتار بایرن خیلی خارج از عرف است.

وی افزود: روبن به من گفته در بسیاری از بازی های بایرن با درد بازی می کرده است. برای ما امر معمولی است بازیکنانی که احساس آسیب دیدگی می کنند پیش از آغاز تمرینات تحت آزمایش قرار بگیرند. ما در خصوص روبن خیلی احتیاط آمیز عمل کردیم.

تیم ملی هلند و تیم فوتبال بایرن مونیخ قرار بود در ماه مه دیداری دوستانه با یکدیگر برگزار کنند اما گویا اختلافات دو طرف باعث شده تا این بازی برگزار نشود.

سرمربی هلند گفت: این امر برای من تمام شده تلقی می شود. ما با بایرن مونیخ در ماه مه بازی نمی کنیم. البته اتحادیه فوتبال هلند با بایرن مونیخ در خصوص این بازی دوستانه قرارداد دارد و شکی نیست که این بازی باید انجام شود اما نه در ماه مه.