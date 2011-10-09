دیدار رئیس جمهور با خانواده سردار شهید محمود کاوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،محمود احمدی نژاد که به منظور شرکت در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) از شب گذشته به مشهد مقدس سفر کرده است، صبح امروز یکشنبه در فضایی صمیمی با پدر و مادر شهید کاوه به گفت وگو نشست و والدین این شهید سرافراز نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور احمدی نژاد از خصوصیات آن شهید برای رئیس جمهور خاطراتی بازگو کردند.



در این دیدار که در خانه کوچک و قدیمی والدین شهید کاوه انجام شد، محمود احمدی نژاد به فلسفه وجود امام اشاره کرد و گفت: انسان بدون عشق به اهل بیت نمی تواند زندگی کند.



پس از این دیدار رئیس جمهور به هنگام خروج از خانه شهید کاوه با اجتماع گرم و صمیمی اهالی محل مواجه شد و ضمن پاسخگویی به ابراز احساسات مردم و گفت وگوی چهره به چهره با آنان شخصاً نامه های مردمی را جمع‌آوری و دستورات لازم را برای رفع مشکلات آنها صادر کرد.

