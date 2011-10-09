غرامت و سود قرارداد موشک های اس300 از روسیه دریافت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه پرسش و پاسخ مصطفی کواکبیان نماینده سمنان از وزیرخارجه درباره علت همکاری گسترده روسها با آمریکایی برای قعطنامه 1929 و علت عدم تحویل موشک های اس 300 از سوی روسها را مورد بررسی قرار دادند.

جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در ارائه گزارش این کمسیون اظهار داشت: سئوال مذکور در جلسه روز یکشنبه مورخ 29 خرداد 1390 در کمیسیون امینت ملی وسیایست خارجی مطرح شده بود .

در این جلسه آقای کواکبیان موارد فوق را به عنوان سئوال مطرح کرد و آقای وزیر توضیح داد که رابطه ما با روس ها یک رابطه سیاسی است و روسها اعلام کرده اند که جهت تعدیل مواضع غربی ها تلاش می کنند. ضمن آنکه رایزنی های مختلفی با مقامات روسی جهت پیشبرد اهداف دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و در ضمن موضوع قرارداد موشک های اس 300 مربوطه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با طرف روسی است.

وی گفت: در نهایت کواکبیان از پاسخ وزیر قانع نشد و کمیسیون سئوال را ملی تشخیص داد و آن را به هیئت رئیسه مجلس ارجاع داد.

علی اکبر صالحی در جلسه امروز در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: برای پیگیری موضوع دو اقدام موازی سیاسی و حقوقی و قانونی انجام دادیم.

وی افزود: پس آنکه در مهرماه 89 به فرمان رئیس جمهور روسیه این کشور از ارسال اس 300 به ایران امتناع کرد، اقدامات ما آغاز شد و معتقد بودیم این دستور مبنایی ندارد زیرا قرارداد 1929 شامل موارد پدافندی نمی شود.

صالحی گفت: اولین اقدام وزارت خارجه احضار سفیر روسیه در 8 مهرماه 89 بود که اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به سفیر اعلام شد.

صالحی درخواست از نمایندگی های مهم برای ملاقات با همتایان روسی با هدف نقد موضوع ، موضع گیری مقامات دفاعی از جمله وزیر دفاع و قائم مقام وی که حاوی انتقاد شدید از تصمیم دولت روسیه بود و همچنین ملاقات های روسای جمهور ایران و روسیه را از جمله تحرکات دستگاه وزارت خارجه خواند.

وزیرامورخارجه یادآور شد: وزارت دفاع و وزارت خارجه همراه با هم اقداماتی انجام دادند که از جمله آن برگزاری جلسه کارشناسی و پیگیری موضوع بود. همچنین هماهنگی های لازم برای بازگرداندن مبلغ پیش پرداخت قرارداد انجام شد. از نظر حقوقی نیز کارشناسان وزارت خارجه و دفاع جلساتی با هدف بررسی فنی و حقوقی مفاد قرارداد و طرح دعوی در دادگاه بین المللی پاریس برگزار کردند که اولین جلسه آن 18 مهرماه سال 90 در پاریس برگزار می شود.

صالحی گفت: بنابراین موضوع به طور مستمر در حال پیگیری است البته طرف روسی ایده ها و نقطه نظراتی برای منصرف کردن جمهوری اسلامی از پیگیری این دعوی مطرح کرده که در وزارت دفاع قابل بررسی است.

وزیرخارجه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران علیرغم اهمیت زیادی که به مناسبات با کشورهای همسایه خصوصا روسیه قائل است با خرسندی از روند رو به رشد روابط که از جمله آن راه اندازی نیروگاه بوشهر است ، بر حقوق حقه خود پافشاری خواهد کرد.

وی با تشکر از نگرانی نمایندگان و مواضع و دقت نظر آنان به این مسئله به آنها اطمینان خاطر دادکه دستگاه دیپلماسی کشور با همکاری سایر دستگاهها موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

مصطفی کواکبیان در ارائه توضیحات خود اظهار داشت: زمانی که قرارداد اس 300 بسته شد رژیم صهیونیستی اعلام کرد قبل از تحویل موشک ها باید به ایران حمله کنیم.

وی با اشاره به قابلیت بالای این موشک ها خاطرنشان کرد: برد این موشک ها 200 کیلومتر است و به مدت 10 سال هیچ گونه سرویس و بازرسی نیاز ندارد. این قرارداد با 800 میلیون دلار منعتقد شد سئوال این است بالاخره چه اقدامی انجام دادیم که یک قرارداد منعقده بین المللی دوجانبه رسمی را به سرانجام برسانیم. حال مطرح می شود که به دنبال فشار قدرت های غرب این موشک ها تحویل داده نشده اما این پاسخ ملت ایران نیست.

کواکبیان گفت: جمع کردن سفرا و موضع گیری در این زمینه حاصلی نداشته و نهایتا به اینجا رسیدیم که پیش پرداخت قبلی را پس بگیریم اینکه گفته شود موضوع مربوط به وزارت دفاع است، توجیه ندارد. خط مقدم جبهه دیپلماسی به وزارت خارجه مربوط است. ما می خواهیم ببینیم چه فعالیتی صورت گرفته تا طرف روسی مجاب شود به قرارداد منعقده خود پایبند باشد.

وی با اشاره به قرارداد 1929 خاطرنشان کرد: همانطور که وزیرخارجه تاکید کرد موشک های اس 300 شامل این قطعنامه نمی شود قرارداد مربوط به 3-4 سال قبل است البته جای بحث دارد که چرا این قرارداد در سالهای گذشته عملیاتی نشده است. شاید گفته شود پدافند داخلی ما قوی تر از اس 300 باشد اما حرف ما این است که فسخ یک طرفه قرارداد بین المللی بیانگر ضعف دیپلماسی کشور است. اگر نیاز نداشتیم چرا قرارداد منعقد کردیم؟ شاید پاسخ داده شود شکایت کرده ایم غرامت هم می گیریم اما این پاک کردن صورت مسئله است آیا دریافت خسارت برای ما موشک اس 300 می شود؟

کواکبیان ادامه داد: اینکه گفته شود مشکلات فنی مطرح است درست نیست چون دو سال پس از عقد قرارداد ما با روسیه، روسیه قرارداد فروش 15 واحد اس 300 با چین به ارزش 2 میلیارد دلار منعقد کرد و 3-4 ماه بعد تحویل شد در حالی که ما 5 واحد موشک می خواستیم.

وی گفت: هیچ راهی برای اینکه دست اندرکاران دیپلماسی برون رفتی داشته باشند نمی بینیم. روس ها در عمل تا جایی با ما هستند که از پس قدرت های غربی برآیند اگر نه در برابر فشار این کشورها ، ما را به راحتی قربانی می کنند. اگر بتوانند مقاومت کنند شاید با ما همراهی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: من خبر ندارم نیروگاه بوشهر پس از 20 سال هم اکنون در چه مرحله ای است؟ به اخبار ظاهری اعتماد می کنم اما حرف این است، عزیزان وزارت خارجه نباید اجازه دهید روس ها با کارت ایران در صحنه بین المللی بازی کنند. سیاست گام به گام هسته ای اگر نگوییم ترفند جدید برای سرگرم سازی ما باشد، خیلی خوشبین به آن نیستم. عزیزانی که با سابقه تاریخی روسها و ضرباتی که به ایران زده اند آشنا هستند بهتر است نگاهشان نگاه صد درصد خوشبینانه به روس ها نباشد.

وی گفت: ادعای مدیریت جهانی داریم و کمیته پیگیری غرامت جنگ جهانی دوم را تشکیل می دهیم اما دستگاه دیپلماسی نمی تواند از حق مسلم و حقوقی ما دفاع کند.

صالحی در پاسخ به این اظهارات کواکبیان افزود: اصل اعتراض وارد است اما ای کاش فرآیند روابط بین الملل به همین سادگی بود که آقای کواکبیان ترسیم کرد.

وی گفت: فرآیند روابط بین المللی پیچیدگی های خود را دارد همچنین روابط چین و روسیه روابط خاصی است و در روابط بین کشورها مسائل خاصی در جریان است. مواردی است که نمی خواهم علنا در صحن علنی مجلس از زبان بنده مطرح شود. دلایل بسیار زیادی وجود دارد که موجب شد موشک های اس 300 تحویل داده نشود.

صالحی افزود: فرایند سیاسی در عرصه بین الملل به صورتی است که فشارهایی از جوانب دیگر وارد می شود اما در هر قرارداد منعقده بندی برای فسخ قرارداد و عملیاتی نشدن آن لحاظ شده است.

وی گفت: وزارت دفاع با همراهی وزارت خارجه به آی.سی.سی شکایت کرده است و غرامت و سود حاصله را گرفته است.

وی مجددا گفت: روسها برای جایگزینی این قرارداد پیشنهاداتی را ارائه کرده اند که وزارت دفاع آن را بررسی می کند اما وزارت دفاع هنوز به نتیجه لازم با روسها نرسیده است.

وی به راه اندازی نیروگاه بوشهر اشاره کرد وافزود: نیروگاه بوشهر واقعا یک پروژه استراتژیک برای کشور تلقی می شود. 37 سال از شروع احداث نیروگاه گذشت . آلمان ها در بدو انقلاب بدون دلیل رفتند و تلاش شد کشورهای دیگر برای ادامه کار نیروگاه بیایند که موفق نشدیم. روسها درشرایطی نیروگاه بوشهر را تحویل گرفتند که اتحاد جماهیر شوروری فرو ریخته بود. هم اکنون شاهد هستیم نیروگاه بوشهر در عرصه تحقق تکنولوژی نوین یک نماد عظیم است که به سرانجام رسیده و جای تقدیر است که این پروژه عظیم به سرانجام نیکو رسیده است.

وی خطاب به نمایندگان گفت: تردید نکنید نیروگاه بوشهر به شبکه وصل شده و تا 350 مگاوات برق تولید کرده و امیدواریم تا 2-3 ماه آینده با صد درصد قدرت که هزار مگاوات است برسد.

وی در پایان گفت: یقین داشته باشد هر در توان باشد اقدام می کنیم و ذره ای از منافع ملی نخواهیم گذشت.

کواکبیان مجددا در توضیحاتی گفت: فرمایشات وزیر خارجه مشکلی را حل نکرد خدمت آقای صالحی عرض می کنم ناآشنا با روابط بین الملل نیستم که ایشان خیلی مسائل را پیچیده می کند تا بگوید مباحث سخت است.

نماینده سمنان گفت: شما یک حرف بیشتر ندارید و می گویید عدم تحویل موشک های اس 300 تحت فشار آمریکای و اسرائیل وقدرت های غربی است. من می گویم در قبال قدرت های غربی، دیپلماسی ما و وزارت خارجه چه کرده است؟ چقدر توانسته ایم در عرصه بین الملل با روس ها همکاری کنیم. ما یک تئوری منسجم برای برخورد در تنظیم روابط بین الملل نداریم.

وی یادآور شد: یکی از دلایل روس ها برای عدم تحویل موشک های اس 300 این است که می گویند مسئولان ایرانی از دریافت غرامت جنگ جهانی دوم صحبت می کنند.

درباره نیروگاه بوشهر گفت: شما 20 سال است قرارداد نیروگاه بوشهر را بسته اید و هر سال قرار است سپتامبر سال آینده آن را تحویل بگیرید. این در حالیاست که در امارات نیروگاه 20 هزار مگاواتی را 20 ساله تحویل داده اند بعد شما می گویید نیروگاه بوشهر به سرانجام نیکو می رسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به صالحی گفت: اگر این سئوال را به رای بگذارم نمایندگان برای آنکه ثابت کنند به روسها که شما بی جا کردید قرارداد منعقده را زیر پا گذاشتید به آن رای بالا می دهند اما از آنجا که انصاف دارم و شما تازه وزیر شده اید و این بحث متعلق به یک سال و نیم قبل است در حالی که اصلا قانع نشدم از رئیس جلسه می خواهم آن را به رای نگذارد.

به گزارش مهر بر این اساس پرسش و پاسخ کواکبیان و صالحی بدون رای گیری پایان یافت.