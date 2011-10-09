کرمان در آستانه بحران کم آبی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شنبه شب در همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف میزان برداشت منفی آب از منابع طبیعی کرمان را 1.1 میلیارد متر مکعب دانست و عنوان داشت: در صورت ادامه این روند برداشت آب، استان کرمان دچار بحران جدی آب خواهد شد.

نجار با تاکید بر لزوم تولید محصول با کیفیت عنوان داشت: کیفیت و قیمت ارزان دو اصل است که باید در تولید محصولات مد نظر قرار داده شود.

مقام عالی دولت در استان کرمان بر لزوم ارائه راهکارهای علمی در زمینه اصلاح الگوی تولید و مصرف تاکید کرد و اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش ایجاد راهکارهایی برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری است.

نجار میزان اعتبارات فرهنگی اختصاص یافته به کرمان را هزار و 450 میلیارد تومان اعلام کرد و ابراز داشت: از این میزان هزار و 400 میلیارد تومان در زمینه ساخت وساز و 50 میلیارد تومان نیز در حوزه اندیشه صرف شده است.

وی بیان داشت: استان کرمان نهایت دقت و برنامه ریزی لازم را در سال جهاد اقتصادی به کارگرفته است و همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف مسیر روشنی را مشخص می سازد.

نجار ادامه داد: با استفاده بهینه از امکانات موجود و دوری از اسراف در جامعه می توان جایگاه اقتصادی کشور را هر چه بیشتر ارتقا داد.

