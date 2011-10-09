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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

دوره آموزشی طرح هدفمندی یارانه ها در شهرکرد برگزار شد

دوره آموزشی طرح هدفمندی یارانه ها در شهرکرد برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: دوره آموزشی طرح هدفمندی یارانه ها با حضورکارکنان سازمان تبلیغات چهار محال و بختیاری دراین اداره کل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره سی وپنج نفر از کارکنان رسمی و پیمانی این اداره در مدت هشت ساعت زیر نظر استاد علی شهریار پور از اساتید دانشگاه ضمن آشنایی با آمار چگونگی مصرف کالا های اساسی زندگی در تعدادی از کشورهای جهان، به بررسی راهکارهای به نتیجه رسیدن طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور پرداختند.

در این دوره به صورت علمی و تجربه ای به بیان راهکارهای دررابطه هدف مند شدن یارانه ها پرداخته شد.
 
میزان مصرف بنزین، گاز طبیعی، آب، برق، نان و ...در ایران و چگونگی مصرف عادلانه آنها از موارد مطرح شده در این دوره بود.
کد مطلب 1428080

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