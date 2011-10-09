«موفقیت» 14 ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده اصلی این شماره موفقیت «آقایان از زندگی مشترک خود چه می‌خواهند؟» است. یکی از مطالب این شماره موفقیت، گفتگو با هومن حاج‌عبداللهی صداپیشه عروسک پنگول در برنامه رنگین کمان است. این مطلب با عنوان «حال خوب داشتن بهترین نوع زندگی‌ است» منتشر شده است.

«چند راه برای انیشتین شدن» یکی دیگر از مطالبی است که درباره سلامتی و تمرکز در موفقیت دویست و بیست و یکم منتشر شده است. در ادامه مطالبی مانند «آیا افسردگی به سراغ کودکان هم می‌آید؟»، «احمد حلت: بادبادک بالاتری می‌خواهی نخ بلندتری به آن ببند» و «با استرس بازگشایی مدارس چه کنیم؟» در این مجله درج شده‌اند.

«اخبار برگزیده موفقیتی»، «حرف‌های خواندنی از چهره‌های موفق»، «داستان‌های شیوانا»، «کنکوری موفق»، «بخش ویژه کودک و نوجوان»، «داستان‌های خدامراد و نکته‌هایی برای زندگی بهتر از زبان او»، «چگونه به همه کارهایم برسم؟» و «چگونه برای گفتگو موضوع انتخاب کنیم؟» از دیگر مطالب این شماره موفقیت هستند.

دو هفته‌نامه اجتماعی، روانشناسی و اطلاعات عمومی موفقیت، به تازگی وارد چهاردهمین سال انتشار خود شده است. این شماره از این نشریه با 98 صفحه و قیمت 900 تومان منتشر شده است.