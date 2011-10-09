به گزارش خبرگزاری مهر، ‌رحیم فیروزی در کارگاه آموزشی مبارزه با آفات قرنطینه ای در تبریز گفت: مگس میوه مدیترانه‌ای از آفات مهم محصولات باغی بوده که حشره ماده با تخم‌گذاری روی میوه در‌ حال رسیدن موجب پوسیدگی و ریزش آن می‌شود.

وی با اشاره به فرا رسیدن زمان و شرایط برای ایجاد خسارت از ناحیه آفت مذکور، به باغداران و کشاورزان استان توصیه کرد برای اطلاع از وضعیت وجود آفت در باغ تحت مالکیت خود، با نصب تله، اطمینان حاصل کرده و در صورت شکار مگس در تله به منظور پیشگیری و جلوگیری از هرگونه خسارت با انجام طعمه‌پاشی با راهنمایی کار‌شناسان مراکز، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و کار‌شناسان شبکه‌های مراقبت اقدام کنند.

وی با بیان اینکه باغداران، برای دستیابی به نتیجه مطلوب‌تر، میوه ‌های رسیده نظیر هلو، شلیل و سایر محصولات را در اسرع وقت برداشت و کلیه میوه‌های ریخته شده زیر درختان را جمع آوری و در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک دفن کنند، ادامه داد: مگس میوه مدیترانه ای که به نامهای مگس میوه و یا مگس مرکبات گفته می شود، یکی از آفات مهم و خطرناک میوه بوده که مبدأ اصلی این آفت، افریقا است.

فیروزی با بیان اینکه از نظر اهمیت اقتصادی، این مگس، آفت مهم حدود هزار گونه محصول کشاورزی است، ادامه داد: در بین این میوه ها، بیش از همه به هلو، زردآلو، گلابی، گوجه، سیب، آلو، توت، به، انگور، خرمالو، انار، انجیر، مرکبات و بعضی از انواع گیاهان زراعی یک ساله حمله می کند.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر این آفت، در برخی استانهای کشور منتشر شده است، ادامه داد: میوه های آلوده به آفت، به آسانی بین استان های کشور جابه جا شده و باعث انتشار آفت می شود.

کارشناس مسئول مبارزه بیولوژیکی مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه هنوز در باغات استان، آلودگی به این آفت گزارش نشده است، ادامه داد: برغم این لازم است به موازات فعالیت کارشناسان شبکه مراقبت، همه باغداران، آشنایی های لازم درخصوص شناسایی آفت و علایم خسارت آن را کسب کرده و در صورت برخورد به موارد مشکوک، به کارشناسان حفظ نباتات اطلاع رسانی کنند.

رحیم فیروزی با بیان اینکه در صورت بروز آلودگی آفت در منطقه، علاوه بر خسارت مستقیم، صادرات محصولات نیز با محدودیت های فراوانی روبرو می شود، ادامه داد: تغییر رنگ در محل تخم ریزی مگس بر روی میوه، پوسیدگی میوه در اثر تغذیه لارو آفت، ریزش شدید و نابجای میوه را می توان از علائم خسارت این آفت عنوان کرد.

وی بر شناسائی باغات آفت زده از طریق نصب تله های جلب کننده یا تله های زرد چسبنده یا مشاهده خسارت آفت روی میوه با ثبت مشخصات کامل باغ یا باغ سرا و تعداد درختان موجود تاکید کرد.

فیروزی ادامه داد: جمع آوری و معدوم کردن میوه های آفت زده و مشکوک با غرقاب کردن در ظروف بشکه ای حاوی آب و مشتقات نفتی، مدفون کردن میوه ها در عمق بیش از 50 سانتی متری خاک و در صورت امکان سوزاندن میوه های آفت زده و محلول پاشی تنه و سر شاخه های اصلی درخت خصوصاً قسمت های آفتاب گیر درخت با پروتئین هیدرولیزات دو تا سه درصد + دو در هزار سم مالاتیون، برداشت همه میوه ها قبل از فصل زمستان از سطح باغ یا باغ سراها و منازل، جلوگیری از نقل و انتقال میوه های آفت زده، انجام مبارزه زراعی در فصل سرما با بیل کردن سایه انداز درختان به منظور از بین بردن شفیره های آفت، عدم انبار کردن میوه های برداشت شده از باغاتی که وجود آفت در آنها محرز است از روش های کنترل این آفت بوده و بایستی توسط باغداران لحاظ شود.