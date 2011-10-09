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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

برترینهای ششمین جشنواره فناوری نانو معرفی شد

برترینهای ششمین جشنواره فناوری نانو معرفی شد

10 محقق و 5 فناوری برتر ششمین جشنواره فناوری نانو معرفی شد و از آنها تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی از 10 محقق برتر، یک محقق جوان برتر، سه مرکز پژوهشی، 3 آزمایشگاه و 4 مرکز رشد برتر تقدیر شد. در این مراسم همچنین از 5 فناوری برتر در این حوزه تقدیر به عمل آمد.

محققان برتر
دکتر علی مرسلی/دانشگاه تربیت مدرس/رتبه اول
دکتر مسعود صلواتی نیاسر/دانشگاه کاشان/رتبه دوم
دکتر علیمراد رشیدی/پژوهشگاه صنعت نفت/رتبه سوم
دکتر اعظم ایرجی زاد/دانشگاه صنعتی شریف/رتبه چهارم
مهندس محمود علی‌اف خضرایی/دانشگاه تربیت مدرس/رتبه پنجم
دکتر عبدالرضا سیم چی/دانشگاه صنعتی شریف/رتبه ششم
دکتر عبداله سلیمی/دانشگاه کردستان/رتبه ششم
دکتر سید شمس‌الدین مهاجرزاده/دانشگاه تهران/رتبه هشتم
دکتر مرتضی محمودی/انستیتو پاستور ایران/رتبه نهم
دکتر سید خطیب‌الاسلام صدر نژاد/دانشگاه صنعتی شریف/رتبه نهم

محقق جوان برتر
دکتر محمود میرزایی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
 
مراکز پژوهشی برتر
دانشگاه صنعتی شریف/رتبه اول
دانشگاه تهران/رتبه دوم
دانشگاه تربیت مدرس/رتبه سوم
 
آزمایشگاههای برتر
مؤسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران/رتبه اول
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/رتبه دوم
 مرکز پژوهش متالورژی رازی/رتبه سوم
 
مراکز رشد برتر
مرکز رشد صنایع رنگ/رتبه اول
مرکز رشد فناوری پلیمر/رتبه دوم
 مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی/رتبه سوم
 
فناوریهای برتر
تولید جاذب نانو زئولیتی زیست پژوهان خاورمیانه/رتبه اول
تولید دستگاه الکتروریسی فناوران نانو مقیاس/رتبه دوم
تولید دستگاه تولید نانو مواد با استفاده از روش انفجار الکتریکی سیم شرکت پیام‌آوران نانو فناوری فردانگر/رتبه دوم
تولید رزین اکریلیک فراوری شده با نانوذرات مونت موری لونیت مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران/رتبه دوم
تولید سیلوسپت ضد عفونی کننده شستشوی زخم  کیفیت، تولید، تکاپو (کیتوتک)/رتبه  سوم
کد مطلب 1428083

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