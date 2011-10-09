برترینهای ششمین جشنواره فناوری نانو معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی از 10 محقق برتر، یک محقق جوان برتر، سه مرکز پژوهشی، 3 آزمایشگاه و 4 مرکز رشد برتر تقدیر شد. در این مراسم همچنین از 5 فناوری برتر در این حوزه تقدیر به عمل آمد.



محققان برتر

دکتر علی مرسلی/دانشگاه تربیت مدرس/رتبه اول

دکتر مسعود صلواتی نیاسر/دانشگاه کاشان/رتبه دوم

دکتر علیمراد رشیدی/پژوهشگاه صنعت نفت/رتبه سوم

دکتر اعظم ایرجی زاد/دانشگاه صنعتی شریف/رتبه چهارم

مهندس محمود علی‌اف خضرایی/دانشگاه تربیت مدرس/رتبه پنجم

دکتر عبدالرضا سیم چی/دانشگاه صنعتی شریف/رتبه ششم

دکتر عبداله سلیمی/دانشگاه کردستان/رتبه ششم

دکتر سید شمس‌الدین مهاجرزاده/دانشگاه تهران/رتبه هشتم

دکتر مرتضی محمودی/انستیتو پاستور ایران/رتبه نهم

دکتر سید خطیب‌الاسلام صدر نژاد/دانشگاه صنعتی شریف/رتبه نهم

محقق جوان برتر

دکتر محمود میرزایی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی



مراکز پژوهشی برتر

دانشگاه صنعتی شریف/رتبه اول

دانشگاه تهران/رتبه دوم

دانشگاه تربیت مدرس/رتبه سوم



آزمایشگاههای برتر

مؤسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران/رتبه اول

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/رتبه دوم

مرکز پژوهش متالورژی رازی/رتبه سوم

مراکز رشد برتر

مرکز رشد صنایع رنگ/رتبه اول

مرکز رشد فناوری پلیمر/رتبه دوم

مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی/رتبه سوم



فناوریهای برتر

تولید جاذب نانو زئولیتی زیست پژوهان خاورمیانه/رتبه اول

تولید دستگاه الکتروریسی فناوران نانو مقیاس/رتبه دوم

تولید دستگاه تولید نانو مواد با استفاده از روش انفجار الکتریکی سیم شرکت پیام‌آوران نانو فناوری فردانگر/رتبه دوم

تولید رزین اکریلیک فراوری شده با نانوذرات مونت موری لونیت مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران/رتبه دوم

تولید سیلوسپت ضد عفونی کننده شستشوی زخم کیفیت، تولید، تکاپو (کیتوتک)/رتبه سوم