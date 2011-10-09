برترینهای ششمین جشنواره فناوری نانو معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی از 10 محقق برتر، یک محقق جوان برتر، سه مرکز پژوهشی، 3 آزمایشگاه و 4 مرکز رشد برتر تقدیر شد. در این مراسم همچنین از 5 فناوری برتر در این حوزه تقدیر به عمل آمد.
محققان برتر
دکتر علی مرسلی/دانشگاه تربیت مدرس/رتبه اول
دکتر مسعود صلواتی نیاسر/دانشگاه کاشان/رتبه دوم
دکتر علیمراد رشیدی/پژوهشگاه صنعت نفت/رتبه سوم
دکتر اعظم ایرجی زاد/دانشگاه صنعتی شریف/رتبه چهارم
مهندس محمود علیاف خضرایی/دانشگاه تربیت مدرس/رتبه پنجم
دکتر عبدالرضا سیم چی/دانشگاه صنعتی شریف/رتبه ششم
دکتر عبداله سلیمی/دانشگاه کردستان/رتبه ششم
دکتر سید شمسالدین مهاجرزاده/دانشگاه تهران/رتبه هشتم
دکتر مرتضی محمودی/انستیتو پاستور ایران/رتبه نهم
دکتر سید خطیبالاسلام صدر نژاد/دانشگاه صنعتی شریف/رتبه نهم
دکتر محمود میرزایی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
دانشگاه تهران/رتبه دوم
دانشگاه تربیت مدرس/رتبه سوم
مؤسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران/رتبه اول
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/رتبه دوم
مرکز پژوهش متالورژی رازی/رتبه سوم
مرکز رشد صنایع رنگ/رتبه اول
مرکز رشد فناوری پلیمر/رتبه دوم
مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی/رتبه سوم
تولید جاذب نانو زئولیتی زیست پژوهان خاورمیانه/رتبه اول
تولید دستگاه الکتروریسی فناوران نانو مقیاس/رتبه دوم
تولید دستگاه تولید نانو مواد با استفاده از روش انفجار الکتریکی سیم شرکت پیامآوران نانو فناوری فردانگر/رتبه دوم
تولید رزین اکریلیک فراوری شده با نانوذرات مونت موری لونیت مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران/رتبه دوم
تولید سیلوسپت ضد عفونی کننده شستشوی زخم کیفیت، تولید، تکاپو (کیتوتک)/رتبه سوم
نظر شما