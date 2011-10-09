مردم از ریا و ظاهرسازی متنفرند/ از اینکه نماد اعتراض هستم ناراحتم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی در حاشیه تمرینات تیم فوتبال راه‌آهن در کیش ضمن بیان مطلب فوق گفت: اردوی خیلی خوب بود و تمرینات مطلوبی را انجام دادیم، همه چیز از نظر اسکان، تغذیه، رفت و آمد، محل تمرین و ...عالی بود. البته دوست داشتیم یک بازی تدارکاتی هم داشته باشیم ولی با لغو آن، یک بازی درون تیمی انجام دادیم تا بازیکنان را محک بزنیم.

دنبال مقصر خاصی نبودیم

وی در مورد اینکه میاچ گفته بیش از 80 درصد گل‌های خورده راه‌آهن روی اشتباهات فردی بوده و از این مسئله ناراحت است، افزود: در کیش نشست آنالیزی برای بازیکنان گذاشتیم و گل‌های خورده تیم را به آنها نشان‌ دادیم تا ضعف‌ها را برطرف کنیم. ما با اینکار دنبال مقصر خاصی نبودیم بلکه هدف این بود که درصد اشتباهات را پایین بیاوریم. میاچ به یک واقعیت اشاره کرد. ما روی اشتباهات فردی گل‌های زیادی خوردیم و آنها را گوشزد کردیم تا این اشتباهات را به حداقل رسانده و ضریب آن کمتر شود.

کاری به تصورات ندارم!

سرمربی راه‌آهن در مورد اینکه برخی‌ها تصور می‌کنند با بیان این حرف‌ها که تیمش در بازی با نفت آبادان روی اشتباهات فردی گل خورده و مشکل فنی هم دارد، قصد توجیه کردن داشته‌اید یا اینکه می‌خواهید کادرفنی را از اشتباهات مبرا جلوه دهید؟، تاکید کرد: کاری به این ندارم که چه تصوراتی شده است. به هر حال ما روی تیم خودمان اشراف داریم و می‌دانیم که چند درصد گل‌های خورده روی اشتباهات فردی رقم خورده یا مواردی بوده که روی آنها کار کرده‌ایم.

استقبال از انتقادهای سازنده، مفید و منطقی

وی اظهار داشت: بنده همواره از انتقادی که سازنده، مفید و منطقی باشد استقبال می‌کنم اما برخی انتقادها جهت‌دار بوده که لازم باشد، بعدها درباره آن صحبت می‌کنم. به عنوان نمونه عنوان شده رویانیان بر چه اساسی می‌خواهد از دایی بهره فنی ببرد، وقتی تیم دایی در قعر جدول است. به هر حال تیم ما باخته و نتایج آنطور که می‌خواستیم و حق ما بوده رقم نخورده و حالا این حرف‌ها هم زده می‌شود اما مگر بنده یا آقای رویانیان حرفی از همکاری فنی زده‌ایم که این برداشت‌ها می‌شود.

لازم باشد بعدا در مورد برخی از مسائل حرف خواهم زد

دایی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: مگر من مصاحبه‌ای در این مورد داشته‌ام؟! حالا که این حرف‌ها زده می‌شود کسی هست از خودش سوال کند که پرسپولیس چند ملی پوش دارد و راه‌آهن چند ملی پوش؟! پس چرا چنین مقایسه‌‌هایی می‌شود؟! به طور کلی من کاری به این سبک از انتقادها که منطقی نیست ندارم اما اگر انتقادی سالم، سازنده و مفید باشد نه تنها از آن استقبال می‌کنم بلکه قطعا استفاده هم خواهم کرد. گفتم که لازم باشد بعدا درباره برخی مسائلی که اخیرا شاهد آن بودیم حرف خواهم زد.

استحقاق 14 امتیاز را داشتیم

وی در مورد اینکه راه‌آهن از‌ 9 بازی و 8 امتیاز گرفته‌است، تاکید کرد: نمی‌توانم راضی باشم اما واقعیت این است که ما استحقاق حداقل 14 امتیاز را داشته‌ایم. در بازی مقابل شهرداری تبریز، نفت آبادان، فجرسپاسی از حریفان بهتر بودیم و فرصت‌های گلی که داشتیم بیشتر بود. حتی در بازی با نفت تهران هم می‌توانستیم برنده میدان باشیم. حقیقت این است که ما در این بازی‌ها فرصت‌های خوب گلزنی را از دست دادیم و روی اشتباهاتی بعضا غیرقابل انتظار گل خوردیم.

در پایان فصل باید در مورد عملکرد من و تیم راه‌آهن قضاوت کرد

سرمربی راه‌آهن تصریح کرد: ما فرصت بسیار کمی برای آماده سازی تیم داشتیم و تقریبا آخرین تیمی بودیم که تمرینات آماده سازی را شروع کردیم اما اگر در همین 9 بازی به حق خودمان می‌رسیدیم، وضعیت‌مان در جدول رده بندی خیلی بهتر بود. به هر حال هنوز خیلی به پایان فصل مانده و باید صبر کرد و آن وقت درباره عملکرد بنده و راه‌آهن قضاوت کرد.

مسئولیت‌ باخت‌ها با من است

وی با بیان اینکه صددرصد امیدواراست در آینده تیمش نتایج بهتری را کسب کند، خاطرنشان کرد: نمی‌خواهم این نتایج را به بدشانسی ربط دهم اما تیم استحقاق کسب امتیازات بیشتری را داشته است. حتی اگر ایرادی هم از عملکرد فردی یا تیمی بازیکنان تیم داشته باشم، آن را در جلسات فنی یا تمرین به خودشان می‌گویم. مسئول فنی تیم بنده هستم و اول و آخر خودم جوابگو خواهم بود. دوست دارم اگر می‌بریم این برد ماحصل زحمات بازیکنان تیم قلمداد شود و اگر باختی هم هست مسئولیت‌اش با من.

انتظارم این است همه چیز منصفانه باشد

"از اینکه به واسطه نتایج اخیر راه‌آهن عملکرد مربیگری شما به نقد گذاشته شده چه نظری دارید؟" دایی در پاسخ به این سوال افزود: عملکرد مربیگری بنده مشخص است. اینکه چند سال است مربیگری را تجربه می‌کنم و چه عناوین و نتایجی در این 5 سال با سایپا، پرسپولیس، تیم ملی و حالا هم راه‌آهن کسب کرده‌ام. تنها انتظاری که دارم این است همه چیز منصفانه باشد و اگر انتقادی هم هست از سر منطق و حساب شده باشد نه اینکه به محض اینکه دو، سه بازی را باختیم، همه گذشته‌ها فراموش شود.

جوجه‌ها را آخر فصل باید شمرد

وی با اشاره به اینکه بنده در این 5 سال اگر عناوینی بدست آورده ام، در چه شرایط سخت و دشواری بوده، افزود: اگر تمرینات تیم دیرهنگام شروع نمی‌شد و ما فرصت کافی برای آماده سازی تیم داشتیم و در یارگیری هم با محدودیت‌هایی مواجه نبودیم، شرایط خیلی فرق می‌کرد. ضمن اینکه تاکید می‌کنم در همین 9 هفته هم ما در اکثر بازی‌ها تیم برتر میدان بوده‌ایم و این واقعیتی است که نمی‌توان منکر آن شد. با این وجود برای زیر ذره‌بین بردن عملکرد ما در راه‌آهن هم وقت زیاد است چون تا آخر فصل کلی بازی مانده. جوجه‌ها را آن وقت باید شمرد. آن‌وقت شما بیا با هم می‌شماریم (می‌خندد).

هر چه بوده، گذشته است

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در مورد سهم اشتباهات داوری در نتایج اخیر راه‌آهن خاطرنشان کرد: نمی‌خواهم صحبتی کنم تا اینطور تلقی شود می‌خواهم نتایج را توجیه کنم. به هر حال در این 9 هفته برنامه 90 هم بوده و مشخص است ما از این اشتباهات نفع نبرده‌ایم بلکه در دو، سه بازی ضرر هم کردیم. از جمله همین بازی با صنعت نفت که در این برنامه اعلام شد داور پنالتی روی عباسفرد را نگرفته است. با این وجود نمی‌خواهم درباره 9 بازی قبلی صحبت کنم چون هر چه بوده، گذشته است.

می‌توانستیم 5 پله بالاتر باشیم

وی با بیان اینکه تلاش می‌کند تا تیم را درست کرده و آن را بالا بکشد، اظهار داشت: به هر حال قشنگی فوتبال همین است. می‌بینید که ما در دو، سه بازی کاملا مستحق برد بودیم اما به آنچه که شایستگی‌اش را داشتیم نرسیدیم. چه کسی فکر می‌کرد صبای قم در 9 هفته ابتدایی جز تیم‌های بالانشین باشد اما بنده همان روزی که به صبا باختیم به اطرافیانم گفتم این تیم یقه تیم‌های دیگر را هم می‌گیرد. یا اینکه چه کسی فکر می‌کرد مس کرمان قعرنشین شود. با توجه به اینکه تیم راه‌آهن تمریناتش را دیرتر شروع کرده، پیش‌بینی‌ام این بود که در 9 هفته اول حداقل 5 پله از این رده‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم، بالاتر باشد.

مثل آب خوردن تیم‌های بالای جدول را می‌برند

دایی در مورد دیدارهای سخت آینده این تیم در لیگ برتر افزود: در لیگ بازی آسان معنی ندارد و همه بازی‌ها سخت است. الان می‌بینید تیم‌هایی که انتظار آن را ندارید مثل آب خوردن تیم‌های بالای جدول را می‌برند. فوتبال همین است. ما سعی می‌کنیم علاوه بر اشکالات فنی روی مسائل روحی- روانی بازیکنان هم کار کنیم تا از بازی‌های سخت برد‌های سه امتیازی بسازند.

حریف دست و پا بسته‌ای برای استقلال نخواهیم بود

وی در مورد دیدار راه‌آهن برابر استقلال تاکید کرد: واقعا این دیدار، بازی سختی خواهد بود. هم برای ما و هم برای استقلال چرا که راه‌آهن هم با انگیزه‌های خاص خود به مصاف استقلال می‌رود. مطمئن باشید ما در این دیدار حریف دست و پا بسته‌ای برای استقلال نخواهیم بود و تلاش می‌کنیم، نتیجه خوبی کسب کنیم.

استقلال تیمی مردمی و قابل احترام است

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن در مورد تیم استقلال یادآور شد: امسال همه تیم‌ها این نوسان و فراز و نشیب را دارند. استقلال هم مقابل تراکتورسازی و ملوان آن تیمی نبود که در بازی‌های قبلی دیده بودیم. در مجموع در مورد تیم‌های مقابل زیاد صحبت نمی‌کنم اما باید بگویم استقلال به واسطه پرطرفدار بودن و با سابقه بودن تیمی مردمی و قابل احترام است که امسال به جز یکی، دو بازی در اکثر بازی‌ها مستحق برد بوده و مطمئنا کار ما مقابل چنین تیمی سخت خواهد بود.

موفقیت سرخابی‌ها به نفع فوتبال است

"استقلال بعد از بازی با ملوان به واسطه مشکلات مالی و سایر اتفاقات به وجود آمده به کانون حاشیه‌ها تبدیل شده. از چنین اتفاقی خوشحال هستید؟" وی به این سوال اینگونه پاسخ داد: اصلا و ابدا. بنده کاری به این مسائل و اتفاقات دیگر تیم‌ها ندارم و اگر بتوانم پاسخگوی سوالات مربوط به تیم خودم باشم کار بزرگی کرده‌ام. امیدوارم پرسپولیس و استقلال به عنوان تیم‌هایی پرطرفدار و مردمی روز به روز موفق‌تر باشند و حاشیه‌های آنها کمتر شود. هر قدر هم که این تیم‌ها موفق باشند هم مردم خوشحال می‌شوند و هم فوتبال ما منتفع می‌شود. علاوه بر این در تیم‌های بزرگی مانند پرسپولیس و استقلال حاشیه همیشه هست. حالا گاهی کمتر و گاهی بیشتر اما شک نکنید بروز مشکل و حاشیه برای استقلال و پرسپولیس بنده و امثال بنده را اصلا و ابدا خوشحال نمی‌کند. حتی اگر در آستانه بازی با تیم راه‌آهن باشند.

اردو نداشتیم در نشست با کی‌روش ‌شرکت می‌کردم

دایی درباره حضور نیافتن در نشست همه اندیشی کارلوس کی‌روش با مربیان لیگ برتری، تاکید کرد: مطمئنا دلیل غیبت بنده برپایی اردوی تیم راه‌آهن در کیش بود.قطعا اگر اردو نداشتم به این جلسه می‌رفتم اما وقتی در کیش و بالای سر تیم هستم که نمی‌توانم بروم.

نمی‌توانم در مورد مفید بودن یا غیر مفید بودن نشست با کی‌روش صحبت کنم

وی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید این نشست‌ها فایده‌ای هم دارد؟، اظهار داشت: بنده چون در چنین جلساتی شرکت نکرده‌ام، نمی‌دانم راجع به چه مسائلی صحبت می‌شود. بنابراین وقتی در جلسه نبوده‌ام نمی‌توانم راجع به مفید بودن یا غیر مفید بودن آن صحبت کنم.

مقصر خودمان هستیم که نماینده‌ای در تیم ملی نداریم

سرمربی پیشین پرسپولیس با بیان اینکه در مورد اینکه چرا در دو فصل اخیر همواره بازیکنانی از راه‌آهن به تیم ملی دعوت شده‌اند ولی در فصل جاری بازیکنی از راه‌آهن به هیچ یک از اردوها دعوت نشده، به موقع صحبت می‌کند، در مورد اینکه کی‌روش یک بار هم بازی‌های راه‌آهن را از نزدیک ندیده و از جمع دستیارانش هم فقط یک بار یکی از آنها تماشاگر بازی شاگردان شما بود، افزود: مقصر خودمان هستیم که نماینده‌ای در تیم ملی نداریم زرا وقتی تیم نتیجه نمی‌گیرد، نمی‌شود بگویید چرا این همه بازیکن به تیم ملی دعوت می‌شود اما بازیکنان راه‌آهن دعوت نمی‌شوند یا کسی برای تماشای بازی‌های تیم به ورزشگاه ما نیامده‌ است.

الان وقت حمایت از تیم ملی و کی‌روش است

"راه‌آهن فصل گذشته هم جزو تیم‌های بالانشین جدول نبود، از طرفی واقعیت این است کی‌روش 90 درصد بازی‌های خانگی پرسپولیس و استقلال را با حضور در ورزشگاه آزادی تماشا می‌کند. انگار که لیگ برتر فقط همین دو تیم را دارد." وی در این خصوص هم تاکید کرد: خواهش می‌کنم انتقاد نکنید. الان وقت حمایت از تیم ملی و آقای کی‌روش است.

وقتی تیم نتیجه نگرفته حرف‌هایمان اثر چندانی ندارد

دایی در مورد اینکه کی‌روش گفته مربیان لیگ برتری بازیکنان شایسته تیم خود را به ما معرفی کنند تا آنها را زیر نظر بگیریم، تصریح کرد: وقتی تیم نتیجه بگیرد خیلی کارها می‌شود کرد اما وقتی تیم نتیجه نگرفته اگر حرفی هم بزنیم اثر چندانی ندارد.

آیا تشویق بنده کمکی هم به تیم ملی می‌کند؟

وی در خصوص سریال تشویق‌های مکررش در ورزشگاه‌های و خصوصا دیدار با فلسطین بحرین خاطرنشان کرد: ضمن احترام به مردم حقیقتا معنا و مفهوم این تشویق‌ها را نمی‌دانم. چه معنایی دارد وقتی تیم ملی کشور عزیزمان با یک تیم خارجی بازی دارد من تشویق شوم؟! می‌توانید بگویید چرا؟! آیا تشویق بنده کمکی هم به تیم ملی می‌کند؟

باید در آستانه بازی با بحرین از تیم ملی حمایت همه جانبه‌ای داشته باشیم

سرمربی تیم فوتبال راه آهن در مورد اینکه ظاهرا چون تیم ملی مقابل تیمی مثل فلسطین تا دقیقه 44 گلی وارد دروازه حریف نکرده مردم شما را تشویق کرده‌اند و اتفاقا یک دقیقه بعد هم تیم ملی گل اول را زده است، ادامه داد: با این وجود هم تشویق بنده نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات را باز کند. تیم ملی که در این بازی 7 گل زده و مهاجمان سرحالی هم دارد. ما باید در آستانه بازی با بحرین حمایت همه جانبه‌ای از سرمربی و بازیکنان تیم ملی داشته باشیم. بنده هم مهاجم تیم ملی بوده‌ام و هم سرمربی تیم ملی و می‌دانم که این حمایت‌ها چه تاثیر خوبی خواهد داشت. بنابراین معنا ندارد وقتی تیم ملی گل اول را دیر زده، علی دایی تشویق شود. بنده چون صلاح تیم ملی را می‌خواهم این حرف را صادقانه و از ته دل می‌زنم. خدا شاهد است وقتی می‌شنوم که در بازی تیم ملی والیبال هم من را تشویق کرده‌اند ناراحت می‌شوم. آخر بازی والیبال چه ربطی دارد به من؟

نباید نماد اعتراض علاقه‌مندان به ورزش باشم

وی در خصوص اینکه به خاطر برخی اتفاقات فصل گذشته و از آنجا که یکسری حرف‌ها را زدید به نماد اعتراض تبدیل شده‌اید و حالا مردم در بازی‌های ورزشی به محض اینکه یک ناکامی رقم می‌خورد شما را تشویق می‌کنند. حتی در بازی‌های کانوپولو، تاکید کرد: نباید نماد اعتراض علاقه‌مندان به ورزش باشم، این را قبلا هم گفته‌ام و اصلا از بابت این اتفاقات خرسند نیستم. به قول شما بنده را در بازی والیبال و کانوپولو هم تشویق می‌کنند یا مثلا یک تیم فوتبال لیگ برتری نتیجه نمی‌گیرد و هواداران آن برای اینکه اعتراض خود را نشان دهند، علی دایی را تشویق می‌کنند و بنده دوست ندارم که نماد اعتراض باشم. همین!

چرا باید دایی تشویق شود

سرمربی پیشین تیم ملی کشورمان خاطرنشان کرد: اول فصل هواداران پرسپولیس من را تشویق می‌کردند. دیدید چقدر مصاحبه کردم که خواهشا بنده را تشویق نکنید زیرا پرسپولیس برای نتیجه گرفتن و موفق بودن نیاز به آرامش دارد و تشویق بنده که با راه‌آهن قرارداد دارم به نفع پرسپولیس نخواهد بود. حالا هم می‌گویم وقتی والیبال ایران به این خوبی حریفان را می‌برد و با اقتدار هم می‌برد چه دلیلی دارد علی دایی تشویق شود؟ بنده در خلال بازی‌های قهرمانی آسیا بازی‌های تیم ملی والیبال را از تلویزیون می‌دیدم و یا از رادیو تعقیب می‌کردم و باعث افتخارم بوده که والیبال ایران قهرمان آسیا شده و با اقتدار هم قهرمان شده. حیف نیست به جای بازیکنانی که چند ماه در اردوها و با تمام وجود در بازی‌ها زحمت کشیدند علی دایی تشویق شود؟

مردم ما دنبال آدم‌هایی هستند که حقیقت را می‌گویند

"به هر حال شما محبوب بودید و حالا به واسطه دو قهرمانی متوالی با پرسپولیس و برخی مسائل دیگر این محبوبیت مضاعف هم شده‌ است؟" وی به این موضوع هم اینگونه پاسخ داد: مردم ما اصالتا دنبال آدم‌هایی هستند که حقیقت را می‌گویند و از دروغ متنفر هستند. مردم ما همیشه آزاد بوده‌اند و شاید به خاطر این است که این مسائل همه گیر شده است.

مردم از ریا و ظاهرسازی متنفر و تشنه واقعیت و حقیقت هستند

"مثلا می‌بینید عادل فردوسی‌پور یک قهرمان و ورزشکار نیست اما چون درباره اتفاقات فوتبال ایران حقایق را می‌گوید و مقابل کجی‌ها سکوت نمی‌کند، از بسیاری قهرمانان ورزشی ما هم محبوب‌تر است" دایی در این خصوص هم اظهار داشت: بله. مطمئنا. می‌بینید مردم از ریا و ظاهرسازی متنفر و تشنه واقعیت و حقیقت هستند. به ویژه در ورزش که ضامن سلامتی جسم و روح است و نباید شاهد آلودگی‌های اینچنینی در آن باشیم. ورزش ما الگوهایی مثل تختی و پوریای ولی دارد و ورزشکاران ما همیشه به حضرت علی(ع) اقتدا کرده‌اند و به قولی برنمی‌تابند که ورزش این چنین آلوده شود. حالا اگر امثال من اشاره‌ای به حقیقت‌ها کنند مردم آن را می‌پسندند زیرا از دروغ بدشان می‌آید و دنبال حق و حقیقت هستند.

تشویق دایی اپیدمی شده است، از ته دل ناراحتم

وی اضافه کرد: تشویق بنده در اماکن ورزشی که اخیرا به یک اپیدمی تبدیل شده، اصلا باب میل خودم نیست و حتی به نفع ورزش هم نیست. من از ته دل ناراحت شدم زیرا در بازی تیم ملی والیبال و همین بازی اخیر تیم ملی فوتبال تشویق شده‌ام. الان باید به مهاجمان تیم ملی و بازیکنان خوب آن روحیه داد. به نظر شما اگر مهاجمی تشویق شود و روحیه بگیرد اوضاع تیم ملی بهتر می‌شود یا اینکه هنوز بازی تمام نشده علی دایی تشویق شود. آن‌وقت فکر نمی‌کنید مهاجم تیم ملی روحیه‌اش را از دست دهد.

چرا وقتی پرسپولیس در شهرآورد می‌بازد پای من را وسط می‌کشند

سرمربی پیشین پرسپولیس در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند چرا علی دایی تا این حد درباره مسائل مربوط به پرسپولیس مصاحبه می‌کند، افزود: در این باره باید چند موضوع را شفاف بگویم. اولا اینکه برخی مصاحبه‌هایم علتی داشته و علت این بوده که برخی پای من را وسط کشیده‌اند. مثلا چرا وقتی پرسپولیس در شهرآورد می‌بازد پای من را وسط می‌کشند یا چرا وقتی پرسپولیس مقابل تیمی نتیجه نمی‌گیرد نتایج فصل قبل پرسپولیس مقابل آن تیم را به رخ می‌کشند و مواردی دیگر از این قبیل.

ده‌ها بار گفته‌ام درباره پرسپولیس مصاحبه نمی‌کنم

وی اضافه کرد: علاوه بر اینها شما در تمام نشست‌های خبری بنده بوده‌اید و می‌بینید که محال است در کنفرانسی شرکت کنم و خبرنگاری درباره پرسپولیس از من سوال نپرسد. هر هفته هم یک سوال جدید و یک موضوع جدید. بنده تا به امروز ده‌ها بار وقتی درباره پرسپولیس سوال شده گفته‌ام درباره پرسپولیس مصاحبه نمی‌کنم. الان هم می‌بینید که دو، سه هفته است درباره پرسپولیس کلامی حرف نزده‌ام اما می‌دانم پس فردا که نشست خبری بازی راه‌آهن و استقلال و دیگر تیم‌ها برسد باز هم از من درباره پرسپولیس سوال می‌شود. اگر جواب ندهم کسی توجه نمی‌کند اما اگر به واسطه اصرار خبرنگاران و برخی مسائل دیگر مصاحبه کنم می‌گویند چرا.

اگر چشمداشتی به نیمکت پرسپولیس داشتم با راه‌آهن قرارداد دوساله امضا نمی‌کردم

دایی در پایان با اشاره به اینکه از اول فصل هم تمایلی به مصاحبه درباره پرسپولیس نداشتم و اگر چشمداشتی به نیمکت پرسپولیس داشت با راه‌آهن قرارداد دوساله امضا نمی‌کردم، گفت: علاوه بر این اغلب مصاحبه‌هایم درباره پرسپولیس این بوده که خواهشا هواداران بنده را تشویق نکنند تا پرسپولیس آرامش داشته باشد. حالا هم نمی‌خواهم حرفی بزنم جز اینکه این تیم موفق باشد و حالا که با 80 درصد اعضای فصل گذشته تیم تسویه حساب شده حق و حقوق فصل گذشته‌ ما هم پرداخت شود. تاکنون 50 درصد از حق و حقوق فصل گذشته‌ام پرداخت شده. طبق قرارداد هم می‌بایست پاداش قهرمانی پرداخت شود که نشده است. فکر کنم بالغ بر 350 میلیون تومان از پرسپولیس طلب داشته باشم که امیدوارم در این یکی، دو هفته اقدام شود تا بنده هم طبق قرارداد به حق و حقوقم برسم. همین.