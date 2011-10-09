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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

درخشش نشریه" انقلاب گلستان " در جشنواره فرهنگ رضوی در مطبوعات

درخشش نشریه" انقلاب گلستان " در جشنواره فرهنگ رضوی در مطبوعات

گرگان - خبرگزاری مهر: نشریه " انقلاب گلستان " در جشنواره سراسری فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها برتر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خارکوهی سردبیر و صاحب امتیاز نشریه انقلاب گلستان در دو بخش سرمقاله و یادداشت در این جشنواره سراسری دوم شد.

خارکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نشریه با مقاله " عشق گلستانیها به امام رضا (ع) " عنوان دوم اولین دوره جشنواره سراسری فرهنگ رضوی در مطبوعات را کسب کرد.

وی افزود: عنوان نخست این جشنواره به روزنامه های سراسری جام جم و خراسان اختصاص یافت.

این جشنواره در بخشهای عکس، یادداشت، مقاله، گزارش ، مصاحبه و... در گیلان برگزار شد.

حدود 200 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود.

کد مطلب 1428090

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