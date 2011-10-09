به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل‌اسحاق درهمایش بانوان بازرگان گفت: بزرگترین سرمایه در عرصه اقتصاد، نیروی انسانی است و عدم بهره‌گیری از ظرفیت زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی کشور، آثار زیانباری برای نظام در برخواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: همانگونه که مطالعات نیز نشان می دهد، بدون حضور زنان در حوزه اقتصاد، پایداری در این حوزه میسر نخواهد بود. این درحالی است که بزرگترین سرمایه در عرصه اقتصاد، نیروی انسانی است و اگر نیمی از نیروی انسانی کشور زنان هستند، بلااستفاده ماندن پتانسیل آنان برای نظام زیان بار خواهد بود.

وی همچنین سهم زنان در پذیرش و فارغ‌التحصیلی در دانشگاهها را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: میزان تاثیرگذاری زنان در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اگرچه با وضعیت مطلوب فاصله دارد؛ اما خوشبختانه درحال رشد است.

آل‌اسحاق در ادامه شکل‌گیری شورای بانوان بازرگان را یکی از افتخارات اتاق تهران توصیف کرد و افزود: اتاق تهران بنابر برخی ضرورت‌های اقتصادی، توسعه‌ای، اجتماعی و فرهنگی خود را موظف دانست که نسبت به تاسیس شورای بانوان بازرگان اقدام کند. این درحالی است که به رغم مشکلاتی که در مراحل نخست این فرآیند به وجود آمد شورای بانوان بازرگان در حال حاضر به مرحله مناسبی رسیده است.

همچنین در ادامه، محمدحسین برخوردار، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر شورای بانوان بازرگان 2500 نفر از بانوان فعال اقتصادی را گردهم آورده است، اظهار امیدواری کرد: در اجلاس بعدی این شورا تعداد اعضای فعال شورای بانوان بازرگان به 10 هزار نفر برسد. وی بر افزایش اعضای شورای بانوان بازرگان تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، سیده فاطمه مقیمی، رئیس شورای بانوان گفت: برگزاری 4 دوره آموزشی راه اندازی بنگاه اقتصادی و شروع کسب و کار، تمدید موافقت‌نامه شورای بانوان بازرگان اتاق تهران با موسسه آموزشی NIEW وابسته به دانشگاه اسلامی مالزی به منظور تعیین سهمیه جدید برای بانوان بازرگان و کارآفرین عضو شورا و برگزاری جلسات مشاوره برای متقاضیان ورود به فضای کسب و کار بخشی از فعالیت‌های شورای بانوان بازرگان است.

به گفته وی، حضور هیئتی از شورای بانوان بازرگان در اجلاس سه روزه زنان فعال در حوزه علم و تکنولوژی در کشور های اسلامی دستاوردهایی را در پی داشت.

آزاده حدادعادل که به عنوان معاون علمی شبکه دانشمندان جهان اسلام در این گردهمایی شرکت کرده بود ابتدا به تشریح گزارشی از سفر به مالزی و حضور در اجلاس علم و تکنولوژی جهان اسلام که چندی پیش در کوالالامپور برگزار شد پرداخت. وی سپس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام را برای زنان تجار و بازرگان معرفی کرد و از آنان خواست ارتباط خود با این شبکه را گسترش دهند.

حدادعادل با بیان اینکه در اجلاس مالزی با رییس شورای بانوان بازرگان آشنا شده است، حضورش را در اجلاس زنان بازرگان اتاق تهران به فال نیک گرفت و ضمن دعوت از عضویت فعالان اقتصادی شورای بانوان بازرگان در شبکه دانشمندان جهان اسلام پیشنهاد داد با همکاری این شورا و زنان تاجر، کمک هزینه تحقیقاتی برای بانوان جوانی که در رشته های خاص اقتصادی تحصیل می کنند در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه در اجلاس مالزی نمایندگانی از 27 کشور اسلامی حضور داشتند، خاطرنشان کرد که از سوی نمایندگان ایرانی حاضر در این اجلاس پنج محور لزوم داشتن بانک اطلاعات و انتشارات،پژوهش، تعلیم، همکاری و شبکه سازی و نیز تبیین سیاست ها و راهکارها ارائه شد.

حدادعادل بر پیوند دو مقوله علم و صنعت در ایران تأکید کرد و در ادامه به توضیح درباره شبکه زنان دانشمند جهان اسلام پرداخت و تصریح کرد که این شبکه یک ارگان بین المللی و زیر مجموعه سازمان ICESCO که از سازمان های زیرمجموعه یونسکو برای کشورهای اسلامی است.او در ادامه خاطرنشان کرد که اهداف و دیدگاه های این شبکه و شورای بانوان بازرگان از هم پوشانی زیادی برخوردار است.

حدادعادل سپس با اشاره به تحصیلات خود که دارای مدرک دکترای نانو تکنولوژی از ژاپن است، تصریح کرد که در ایران زنان توانمند بسیاری هستند که در مقایسه با دیگر زنان در کشورهای اسلامی از دانش و تحصیلات خود در جهت خدمت به کشور و جامعه استفاده می کنند.