جواد محجوب به نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم که با دو پیروزی مقابل "آکزول متدوف" از قزاقستان و "درویش رامادان" نفر پنجم رنکینگ جهانی از مصر به مرحله یک چهارم نهایی راه یافته بود، در این مرحله نماینده ترکیه را نیز شکست داد.

وی در این دیدار مقابل " فیاض" از ترکیه به میدان رفت و با ضربه فنی کردن رقیب به مرحله بعد راه یافت. محجوب برای رسیدن به دیدار پایانی باید با "آرتن بلاشنکو" نفر 32 رنکینگ جهانی از اوکراین مبارزه کند.

اما محمدرضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم که با یک استراحت به مرحله یک چهارم نهایی رسیده بود ، در این مرحله به "کابیف" از روسیه باخت و به گروه بازنده ها رفت. وی در این مرحله باید با "بوراک صربست" از ترکیه مبارزه کند.

این دوره از رقابت‌ها با حضور 128 جودوکار از 25 کشور در باکو آذربایجان برگزار می شود.