توسعه شهرها ضروری است/ لزوم استفاده از امکانات پیشرفته در خدمات شهری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد صبح یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح خط یکمتروی مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز باید محور تلاش های ما ساختن همه ایران باشد البته در این بین باید تلاش کنیم تا خودمان تجهیزات مورد نیاز را تولید کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت مشهد نزد ایرانیان، گفت: باید تلاش شود زیباترین خدمات محیطی در این شهر ارائه شود تا با افتخار اعلام کنیم که ایران شهر امام رضا (ع) را بر فراز عشق و محبت ساخته است.

احمدی نژاد با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران دو بعد خدمتگزاری وجود دارد، گفت: یک بعد این خدمتگزاری عمومی است که در هر جای کشور انجام می شود اما بعد دوم پیام آور است که مسئولیت مضاعف دارد و فکر می کنم در مشهد اهمیت این بعد سه برابر است چرا که پرچمی در این شهر برافراشته شده که به دست فرزند امام رضا(ع) در کل جهان به اهتزار در خواهد آمد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به افتتاح خط یک قطار شهری مشهد گفت: خوشبختانه امروز همزمان با میلاد امام رضا (ع) این بخش از قطار شهری مورد بهره برداری قرار گرفت که امیدوارم با پیگیری مسئولان استان تعداد قطارهای این خط افزایش و دیگر خطوط نیز هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

احمدی نژاد گفت: دولت امروز به دنبال آن است تا در سراسر ایران اسلامی عمران و آبادانی ایجاد کند چرا که ساخته شدن ایران را برای خود یک افتخار می داند.

خط یک قطار شهری مشهد مقدس با حضور رئیس جمهور و به دست پدر شهید کاوه رسماً افتتاح و به بهره برداری رسید.

احمدی نژاد در حاشیه این مراسم ضمن بازدید از بخش های مختلف پروژه قطار شهری مشهد با مردم حاضر در ایستگاه ها به طور صمیمی به گفتگو پرداخت و میلاد با برکت امام رضا(ع) را به حاضرین تبریک گفت.