رشد 159 درصدی ساخت و ساز در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اسماعیل پور گفت: در نیمه اول سالجاری برای احداث 71 هزار و 950 متر مربع زیربنای مسکونی، تجاری و صنعتی مجوز صادر شده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 159 درصدی داشته است.

وی افزود: این میزان ساخت و ساز با صدور 62 مورد پروانه ساخت و ساز انجام یافته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از این نظر نیز رشد 19 درصدی را نشان می دهد.

اسماعیل پور یاداور شد: همچنین در شش ماهه اول سالجاری چهار میلیارد و 594 میلیون و 854 هزار و 160 ریال از بابت عوارض صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال املاک در منطقه آزاد ارس دریافت شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پیشرفت چشمگیر دو هزار و 179 درصدی دارد.

سرپرست معاونت عمران و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس همچنین تصریح کرد: در سالجاری با اتمام عملیات فنس کشی محدوده 20هزار هکتاری منطقه آزاد ارس در جلفا و شروع عملیاتی سازی محدوده شاهد افزایش ساخت و ساز در منطقه بودیم که این امر با کاهش بروکراسی اداری و نیز تمایل جهت سرمایه گذاری و سکونت در منطقه همراه بوده و موجبات رونق ساخت و ساز در منطقه را فراهم آورده است.

گفتنی است، در سالجاری با حضور معاون اول رئیس جمهور محدوده منطقه آزاد ارس در جلفا فعالیت رسمی خود را از 135هکتار به 20هزار هکتار افزایش داد.

منطقه آزاد ارس در شمال غربی ایران و در استان آذربایجان شرقی و در منطقه مرزی کشورمان با جمهوری خودمختار نخجوان، ارمنستان و آذربایجان واقع بوده و بخش هایی از شهرستانهای جلفا و خداآفرین را در چهار بخش منفصل و در مجموع به مساحت 51هزار هکتار در بر می گیرد.