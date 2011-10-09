جمعیت منطقه 17 چهار برابر متوسط جمعیت تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر ،علیرضا سلیمانی با بیان این که منطقه 17 از نظر شبکه معابر شهری دارای استخوان‌بندی نحیفی است گفت: عبور دو خط آهن، کالبد این منطقه را عملاً به سه بخش تقسیم کرده و تاثیرات عمیقی در منطقه مذکور بر جای گذاشته است.

وی با تاکید بر انجام 21 پروژه مطالعاتی در حوزه حمل و نقل و ترافیک در منطقه 17 اظهار کرد: مطالعه تقاطع ابوذر ـ شهسوار حقیقی (میدان مقدم)، بررسی الگوی حرکتی تقاطع‌های محور آزاد شده خط آهن تهران ـ تبریز و طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها و وانت‌بارها در خیابان امین‌الملک از جمله این پروژه‌ها محسوب می‌شود.

دکتر سلیمانی امکان‌سنجی احداث پارکینگ‌های مکانیزه را از دیگر پروژه‌های منطقه بر شمرد و تصریح کرد: بررسی مسیرهای دوچرخه‌سواری به طول 17 کیلومتر، ساماندهی گذرگاه‌های عابر پیاده و احداث پارک آموزش ترافیک در فضای فوقانی پارکینگ طبقاتی منطقه به وسعت 4200 متر مربع، پروژه‌های دیگر منطقه به شمار می آیند.

در این جلسه عظیم بابایی شهردار منطقه 17 با تاکید بر تراکم بسیار بالای جمعیت منطقه که به 360 نفر در هر هکتار می‌رسد و سهم بسیار زیاد بافت فرسوده که به 40 درصد کل وسعت منطقه می‌رسد، گفت: منطقه 17 در حال اجرای سه پروژه فرا منطقه‌ای شامل احداث ایستگاه‌های 3 و 7 مترو که در دست انجام بوده و زیر زمینی کردن خط آهن تهران ـ تبریز است.

شهرام جباری‌زادگان معاون آموزش سازمان ترافیک نیز با ذکر این که منطقه 17 به رغم محدودیت شبکه معابر و تراکم جمعیت از کم ‌حادثه‌ترین مناطق تهران از نظر حوادث و سوانح رانندگی است، اعلام کرد: سال گذشته این منطقه از نظر آمار تصادفات موتور‌‌سواران بین سه منطقه کم حادثه و از نظر آمار تصادفات عابران پیاده نیز یکی از دو منطقه کم سانحه تهران بوده است.