اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی بین نونهالان و نوجوانان ورزشکار تالاسمی این هیئت کرد.



سکینه باباخانی رئیس این هیئت در این خصوص اظهار داشت: این هیئت با کمک خدای متعال توانست دوباره کودکان بیماران خاص را در کنار هم در جمع دوستانه و پرشکوه گرد آورده و اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی کند که این مسابقه در سالن ستارگان سرخ برگزار شد.



وی افزود: در پایان این مسابقه به تمامی شرکت کنندگان در مسابقه نقاشی برسم یاد بود هدیه ای تعلق گرفت، ضمن اینکه در حین مسابقه برای ورزشکاران و همراهان نیز مسابقه برگزار شد که با قرعه کشی به سه نفر جوایز نقدی پرداخت شد.



باباخانی ادامه داد: در حاشیه این مسابقه با حضور اعضای هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم که در مراسم اهداء جوایز حضور داشتند، جلسه فوق العاده برای رسیدگی به مسابقات قهرمانی کشور نیز برگزار شد.



برگزاری مسابقه دارت توسط هیئت بیماران خاص وپیوند اعضاء قم



هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم یک دوره رقابت دارت خانواده در قم برگزار می کند.



رئیس هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم در این خصوص عنوان داشت: برای شرکت در مسابقه دارت خانواده در مهر ماه که در سالن ستارگان سرخ قم برگزار می شود، علاقمندان می توانند آمادگی خود را اعلام کنند.



اعزام تیراندازان قمی به رقابت بیماران تالاسمی ماژور کشور



ورزشکاران رشته تیراندازی هیئت بیماران خاص قم به رقابت های تیراندازی بیماران تالاسمی ماژور آقایان کشور اعزام شدند.



مسابقات قهرمانی کشور بیماران تالاسمی ماژور آقایان به میزبانی هیئت ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء استان چهارمحال بختیاری از سیزدهم تا پانزدهم مهر ماه در رشته تیراندازی برگزار شد که از استان قم سه ورزشکار ویک سرپرست اعزام شدند.



تعطیلی بازی‌های صبا در لیگ برتر تا هفتم آبان



بازی‌های تیم فوتسال صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور تا روز هفتم آبان ماه تعطیل شد.



دلیل تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، حضور تیم ملی فوتسال کشورمان در رقابت‌های جایزه بزرگ بین المللی برزیل ملقب به جام جهانی کوچک است که به همین خاطر تیم ملی فوتسال روز بیست و یکم مهرماه راهی این کشور می‌شود.



صبای قم که در حال حاضر با کسب شش پیروزی و یک باخت با 18 امتیاز سومین تیم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور است، در هفته هشتم از دور رفت این رقابت ها روز هفتم آبان ماه در دیداری خارج از خانه در اهواز به مصاف تیم حفاری این شهر می رود.



